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الإثنين، 06-12-2021 12:18 م

فيروس كورونا يبعد خيرالله عن النشامى بكأس العرب

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الوكيل الاخباري - أظهرت نتائج الفحوصات الطبية التي خضع لها النشامى مساء أمس الأحد 5 كانون الأول، في مقر إقامته بالدوحة، إصابة المدافع مهند خيرالله بفايروس كورونا، ليتأكد بالتالي غيابه عن المرحلة المقبلة من منافسات كأس العرب.

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وبحسب البروتوكول الصحي المتبع في البطولة، فان خيرالله سيلتزم بالعزل لمدة عشرة أيام، مع خضوع المنتخب الوطني مجدداً لفحص كورونا مساء اليوم الاثنين، للاطمئنان على سلامة الفريق.


وبات المنتخب يفتقد خدمات كل من بهاء فيصل، محمد الدميري، وخيرالله بسبب الإصابة، إلى جانب إحسان حداد للإيقاف، مع عدم تأكد جاهزية أحمد ثائر وأحمد اسريوة ويزن النعيمات حتى الآن، بانتظار التدريب الرئيسي للنشامى مساء اليوم استعداداً للقاء فلسطين عند الخامسة مساء غدٍ -بتوقيت الأردن- ضمن الجولة الأخيرة من دور المجموعات للبطولة.

وكان لاعب المنتخب أنس العوضات قد تعرض قبل انطلاق البطولة للإصابة بفيروس كورونا المستجد، ليخضع مباشرة للعزل، مع استدعاء محمد أبو زريق "شرارة" بديلاً له في القائمة النهائية للبطولة.

يذكر أن تعليمات البطولة لا تسمح باستدعاء أي لاعب جديد لقائمة الـ23 للمنتخب الوطني، مع دخول النشامى بشكل رسمي في منافسات البطولة وخوضه للمباريات.

 

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