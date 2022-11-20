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الأحد، 20-11-2022 10:53 ص

فيفا: حفل افتتاح مبهر لمونديال قطر 2022

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الوكيل الاخباري - أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أن استاد البيت، بتصميمه المستلَهم من الخيمة البدوية التقليدية، سيشهد اليوم الأحد حفل الافتتاح المبهر للنسخة الأولى من بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 التي يستضيفها الشرق الأوسط والعالم العربي.

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وستكون رسالة الحفل الذي يمتد 30 دقيقة بمثابة دعوة إلى العالم أجمع كي يأتي إلى قطر.


وأكد فيفا في بيان له أن مفاجآت عديدة بانتظار جماهير الساحرة المستديرة حول العالم، والعرض الأهم يحمل عنوان Dreamers (حالمون) التي ستكون أغنية جديدة تضاف إلى قائمة الأغاني الرسمية لكأس العالم FIFA وتحمل توقيع نجم البوب الكوري الجنوبي وعضو فرقة “بي تي إس” جونغكوك، والمطرب القطري فهد الكبيسي.


أما الفكرة التي يتمحور حولها حفل الافتتاح فهي التقارب بين كل شعوب البشرية والتغلب على الاختلافات من خلال الإنسانية والاحترام والشمولية، حيث إن كرة القدم تسمح لنا بالتقارب كقبيلة واحدة كوكبها هو الخيمة التي نعيش فيها.

 

الجزيرة


 




 

 


 

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