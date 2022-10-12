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الأربعاء، 12-10-2022 02:17 م

فيفا يدعو الأندية للحصول على أموال من صندوق كأس العالم

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الوكيل الإخباري - دعا الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، الاربعاء، أندية كرة القدم حول العالم للتقدم بطلب للحصول على أموال من صندوق قيمته 209 ملايين دولار تم تخصيصه للفرق التي يشارك لاعبوها في بطولة كأس العالم 2022 التي تستضيفها دولة قطر.

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ستحصل الأندية على أجر يومي، يقدره فيفا بنحو 10 آلاف دولار، طالما أن 832 لاعبا تم اختيارهم من أجل تمثيل المنتخبات الوطنية قبل البطولة وأثناءها.

وتبدأ فترة التحضير للبطولة، في 14 نوفمبر، وتنتهي، في 18 ديسمبر.

الصندوق، الذي وافق عليه فيفا واتحاد الأندية الأوروبية عام 2015، يكافئ أيضا الأندية التي ساعدت في تطوير لاعبي كأس العالم.

ويتم توزيع حصة كل لاعب في الصندوق على الأندية التي لعب لها في العامين الماضيين.

وقال فيفا إن أكثر من 400 ناد يلعبون في 63 دولة عضو حصلوا على أسهم مدفوعة من 209 ملايين دولار مخصصة من العائدات التجارية لكأس العالم 2018.

تأسس "برنامج مزايا الأندية" في صفقة عام 2008 لـ"فيفا" للاعتراف برابطة الأندية الأوروبية التي تم إطلاقها حديثا كممثل أكثر ديمقراطية لمصالح الأندية.

عادة ما تفرز الفرق الأوروبية نحو 75 في المئة من اللاعبين الذين يذهبون إلى كأس العالم.

سدد فيفا 40 مليون دولار من الصندوق للاعبين الذين ذهبوا إلى كأس العالم 2010 في جنوب أفريقيا، كما تم تخصيص 70 مليون دولار بعد أربع سنوات للبطولة المقامة في البرازيل.

ومن المقرر أن تحصل الأندية على حصة أكبر في مونديال 2026، والذي سيضم حوالي 50 بالمئة إضافية من اللاعبين في بطولة موسعة تشمل 48 فريقا.

 

ملاعب

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