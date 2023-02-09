فيفا يستجيب لطلب تركيا بسبب الزلزال

الوكيل الإخباري - وافق الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، على طلب الاتحاد التركي بشأن تمديد فترة الانتقالات الشتوية لموسم 2022-2023، وذلك حسبما أعلن الاتحاد التركي لكرة القدم.



وضرب زلزال مدمر مناطق واسعة في جنوب تركيا وشمال سوريا، بلغت قوته 7.7 درجة على مقياس ريختر، فجر الاثنين الماضي ما تسبب بمقتل وإصابة الآلاف في البلدين، إضافة لانهيار آلاف المباني.



ونشر الاتحاد التركي بيانا رسميا على موقعه الإلكتروني الرسمي، أكد فيه تمديد فترة "الميركاتو" الشتوي، وأنه ينتظر الموافقة الخطية.



وجاء في بيان الاتحاد التركي: "وفقا للوائح الفيفا الخاصة بانتقال لاعبي كرة القدم، والتي هي ملزمة لنا على المستوى المحلي، فقد تم تحديد فترة الانتقال والتسجيل الثانية لموسم كرة القدم 2022-2023 للاعبي كرة القدم المحترفين بين 12 يناير2023 حتى 8 فبراير 2023، بحد أقصى 28 يوما".

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