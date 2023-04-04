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الثلاثاء، 04-04-2023 03:37 م

فيفا يسحب استضافة كأس العالم 2023 من بيرو

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الوكيل الإخباري -  أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم، الاثنين، سحب استضافة كأس العالم 2023 تحت 17 عاما من بيرو، بعد مناقشات مكثفة بين "فيفا" والاتحاد البيروفي الكروي.

وأصدر الاتحاد الدولي بيانا عبر موقعه الرسمي، قال فيه: "لا يزال من المقرر أن تقام البطولة في الفترة من 10 نوفمبر إلى 2 ديسمبر 2023، لكن مكتب مجلس فيفا سيعين مضيفا جديدا في الوقت المناسب".

وواصل: "جاءت هذه الخطوة في ضوء عدم قدرة الدولة المضيفة على الوفاء بالتزاماتها لاستكمال البنية التحتية اللازمة لاستضافة البطولة، على الرغم من علاقة العمل الإيجابية للغاية بين فيفا والاتحاد البيروفي، تقرر أنه لا يوجد الآن وقت كاف لتأمين الاستثمار المطلوب واستكمال العمل الضروري مع حكومة بيرو قبل موعد بدء البطولة".

وسبق أن جرد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إندونيسيا من حقها في استضافة بطولة كأس العالم للشباب تحت سن 20 عاما، بعد أن اعترض مسؤول إندونيسي على مشاركة المنتخب الإسرائيلي بالبطولة.

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