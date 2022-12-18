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الأحد، 18-12-2022 02:25 م

فيفا يعلن عن قيمة جوائز بطولة مونديال قطر 2022

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الوكيل الإخباري -  قال الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إن إجمالي جوائز بطولة كأس العالم "فيفا قطر 2022" التي تم تخصيصها، تصل إلى 440 مليون دولار، وهي ضمن الأعلى في تاريخ بطولات كأس العالم.

وقالت بيانات حديثة أوردها موقع "فيفا" اليوم، إن بطل العالم سيحصل على جائزة مالية قدرها 42 مليون دولار، والوصيف 30 مليون دولار، وسيحصل صاحب المركز الثالث على 27 مليون دولار، والرابع 25 مليون دولار.

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ووفقا للبيانات، حدد "فيفا" جوائز مالية لأصحاب المراكز من 5 إلى 8 بواقع 17 مليون دولار لكل منتخب، وأصحاب المراكز من 9 إلى 16 بواقع 13 مليون دولار لكل منتخب، وأصحاب المراكز من 17 إلى 32 بواقع 9 ملايين دولار لكل منتخب، كما منح (الفيفا) جميع المنتخبات المتأهلة لنهائيات المونديال 1.5 مليون دولار من أجل الإعداد للبطولة العالمية.


وحدَّد "فيفا" جائزة بقيمة 50 ألف دولار للمنتخب صاحب اللعب النظيف، إضافة إلى الجوائز الفردية، وهي الحذاء الذهبي والفضي والبرونزي لأعلى اللاعبين تسجيلًا للأهداف والتي يتنافس عليها حاليًا النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي والنجم الفرنسي كيليان مبابي برصيد 5 أهداف، بينما يدخل المنافسة أيضًا الفرنسي أوليفييه جيرو والأرجنتيني جوليان ألفاريز، وجميع اللاعبين المُنافسين على جوائز الهداف سيشاركون في المباراة النهائية في ستاد لوسيل اليوم.


ووفقا لموقع "فيفا"، يمنح الحذاء الذهبي للاعب الذي يسجل أكبر عددٍ من الأهداف، فإذا سجل لاعبان أو أكثر نفس عدد الأهداف، فسيكون عدد التمريرات الحاسمة هو الفيصل في تحديد صاحب الحذاء، وإذا ظل التعادل قائمًا بين اللاعبين بعد احتساب عدد التمريرات الحاسمة، فإن إجمالي عدد الدقائق التي تم لعبها في البطولة يصبح الفيصل، فيفوز اللاعب الذي لعب دقائق أقل بالمرتبة الأولى.


ويمنح الحذاء البرونزي لثاني وثالث أفضل الهدَّافين على التوالي، إضافة إلى جائزة الكرة الذهبية والفضية والبرونزية التي تُمنح لأفضل لاعب في المنافسة النهائية، تُمنح الكرة الفضية والكرة البرونزية إلى ثاني وثالث أفضل لاعبيْن على التوالي.

 

 

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