فيفا يفتح تحقيقاً مع الأرجنتين في أحداث حفل توزيع جوائز نهائي كأس العالم

الوكيل الإخباري - أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" فتح تحقيق فيما حدث خلال حفل توزيع جوائز نهائى كأس العالم 2022 في قطر، وتصرفات لاعبي منتخب الأرجنتين، وفقا لموقع "ديلى ميل" البريطاني.



وفتحت الهيئة الحاكمة العالمية لكرة القدم إجراءات التحقيق ضد منتخب الأرجنتين لاحتمال انتهاكه العديد من بنود قانون الانضباط في FIFA أثناء وبعد الحدث النهائي، وهي بنود تتعلق بالعدالة وسوء سلوك اللاعب.



السبب في التحقيق لقطة إيميليانو مارتينيز

وجاءت لقطة إيميليانو مارتينيز خلال رفع جائزة أفضل حارس مرمى في البطولة بصورة مشينة، لتكون نواة بداية التحقيقات ضد أبطال العالم 2022، وأكد الفيفا أن منتخب الأرجنتين ارتكب العديد من المخالفات لسوء السلوك من قبل اللاعبين، والسلوك العدوانى وانتهاك اللعب النظيف أو المادة 44، المتوافقة مع لوائح وسائل الإعلام والتسويق الخاصة بالاتحاد الدولي.





وأشار موقع "ديلى ميل" إلى أنه فى حال التصديق على انتهاك قوانين الفيفا وإثبات هذه التهم، فقد تكون عقوبة بطل العالم تحمل مبلغًا ماليًا كبيرًا.

تصميم قميص ميسي الذهبى بعد فوزه بكأس العالم مع الأرجنتين

وفي سياق آخر، كشفت تقارير صحفية عن تصميم قميص ذهبي للنجم ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان تكريمًا له عقب قيادة منتخب بلاده إلى لقب كأس العالم 2022 في قطر.



وقال موقع " soccerbible" إنه تم تصميم قميص ذهبي للنجم ليونيل ميسي تكريمًا له عقب قيادة منتخب بلاده إلى لقب كأس العالم 2022 في قطر الشهر الماضي، وأضاف الموقع أن مايسترو فوكواهايلا صمم قميصًا ذهبيًا مميزًا للغاية لميسي يتميز بعناصر ثلاثية الأبعاد وألوان الأرجنتين الزرقاء المميزة.





ويظهر القميص بألوان ذهبية مختلفة، مع أقمشة متنوعة، مما يخلق الظلال اللازمة لتمثيل الخطوط الأرجنتينية الزرقاء الشهيرة، ويظهر الرقم 10 على الجانب الأيمن من الصدر مقابل شعار الأرجنتين المطرز، وتوجد الأشرطة الجانبية المنسوجة خصيصًا باللون الأزرق الأرجنتيني الكلاسيكي، بينما يوجد في الجزء الخلفي مجموعة كاملة من صور اللاعب الكبير.



القميص مصنوع من القماش المنسوج بالألوان الوطنية على ظهر الياقة وأعلاه كلمة "ميسي" ، ويظهر كما لو كان على أي قميص عادي، ويوجد أسفل الرقم 10 من الخلف صورة لميسي نفسه، كما ابتكر فوكواهايلا أيضًا قبعة أرجنتينية خاصة قابلة للعكس ذهبية من جهة ومن الجهة الأخرى تحمل ألوان الأرجنتين الشهيرة.

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