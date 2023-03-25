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السبت، 25-03-2023 12:15 م

فيفا يقدم فيلماً عن مونديال 2022

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الوكيل الإخباري -  قدم الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" فيلمه الرسمي عن مونديال قطر 2022، والذي يعرض صوراً غير مسبوقة للمسابقة التي توجت الأرجنتين بلقبها على حساب فرنسا بركلات الترجيح، في 18 ديسمبر (كانون الأول) 2022.

يعرض الفيلم المعروض على منصة "FIFA+" والذي يحمل اسم "Written in the Stars"، ويؤدي التعليق الصوتي فيه الممثل الويلزي مايكل شين، كل الأرقام القياسية التي تحققت في أول مونديال في الشرق الأوسط، من أول 172 هدفاً تم تسجيلها حتى الخمسة مليارات شخص الذين تفاعلوا مع البطولة.

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وأشار "فيفا" إلى أن 3.4 ملايين شخص شاهدوا المباريات، بزيادة بمقدار 400 ألف عن مونديال روسيا 2018، الذي بلغ فيه عدد الأهداف 171 ليساوي مونديالي فرنسا 1998 و2014.

ويؤكد "فيفا" أن "الفيلم الوثائقي يقدم للمشاهدين صوراً فريدة، بالإضافة إلى الجذب العالمي الهائل للبطولة من وجهة نظر العديد من المشجعيين من جميع أنحاء العالم".

 

ملاعب 

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