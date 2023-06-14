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الأربعاء، 14-06-2023 04:19 م

فيفا يلوح بخطة بديلة لبث مونديال السيدات

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الوكيل الإخباري -  ذكر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أنه لن يكون هناك "تعتيم" على بطولة كأس العالم 2023 لكرة القدم للسيدات، في ظل الخلاف القائم حول حقوق البث، وأن هناك خطة بديلة تتمثل في بث المباريات عبر الإنترنت.

وقال متحدث باسم فيفا في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية: "ما زلنا في مفاوضات، نفضل البث على التليفزيون العام، لكن يمكننا أيضا بث المباريات عبر (منصة) فيفا بلس"، وهي خدمة البث التابعة للفيفا.

وتنطلق منافسات مونديال السيدات المقرر في أستراليا ونيوزيلندا يوم 20 تموز/يوليو المقبل، لكن الفيفا لم يتوصل حتى الآن إلى اتفاق بشأن حقوق البث مع الشبكات التليفزيونية في الدول الأوروبية الخمس الكبرى في كرة القدم.

ويرغب الفيفا في حصد أموال أكثر من التي عرضتها الشبكات التليفزيونية، من أجل زيادة إيرادات كرة القدم النسائية، التي اكتسبت شعبية أكبر في الأعوام الأخيرة.

وتحدث أكسيل بالكوسكي، منسق الرياضة في شبكتي "إيه.آر.دي" و"زد.دي.إف" الألمانيتين، في وقت سابق عن تقديم عرض يتماشى مع ظروف السوق.

وذكرت مجلة "كيكر" الرياضية أن العرض كان بقيمة 5 ملايين يورو (4ر5 مليون دولار)، وهو ما يعادل نصف المبلغ الذي يطلبه الفيفا.

وقالت مصادر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن الأرقام تفوق ذلك قليلا.

وبعدها نقلت تقارير عن جياني إنفانتينو رئيس الفيفا قوله إنه ستكون هناك بعض التحركات في المحادثات مع شبكات البث في ألمانيا وإنجلترا وإيطاليا وإسبانيا وفرنسا.

وارتفعت تقييمات كرة القدم النسائية في ألمانيا بشكل كبير مؤخرا، وكانت المباراة النهائية بين منتخبي ألمانيا وإنجلترا في بطولة أمم أوروبا للسيدات هي الحدث الرياضي الأكثر مشاهدة في ألمانيا خلال عام 2022، حيث تابع المباراة نحو 18 مليون مشاهد.

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