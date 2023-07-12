فيفا يهدد ميركاتو النصر السعودي

الوكيل الإخباري - طالب الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الاتحاد السعودي بمنع نادي النصر من تسجيل أي لاعب محلي.



وصدر هذا القرار لعدم تنفيذ النصر قرار غرفة فض المنازعات بالفيفا بشأن مستحقات نادي ليستر سيتي الإنجليزي في صفقة شراء عقد المهاجم النيجيري أحمد موسى.



وجاء ذلك وفقا لرسالة من الفيفا، نشرت صحيفة "الرياضية" السعودية نسخة منها في عددها الصادر اليوم الأربعاء.



ولم يسدد النصر مبلغ مليوني ريال، يمثل شرطا إضافيا، وضعته إدارة النادي الإنجليزي، بواقع 820 ألف ريال في حال مشاركة موسى مع النصر في أكثر من 40 مباراة، ومليون ريال إذا حصل الفريق على المركز الأول أو الثاني في الدوري.



إلى جانب مبالغ متفرقة عن كل مواجهة إضافية يخوضها اللاعب النيجيري في البطولات الأخرى، وذلك وفقا لما كشفه مصدر خاص لصحيفة "الرياضية".



وأكد المصدر نفسه أنه سيجرى دفع المبلغ لإدارة ليستر سيتي، التي بدورها سترفع العقوبة فور السداد خلال الأسبوعين المقبلين.



وجرى منع نادي النصر من تسجيل اللاعبين الأجانب بعد صدور قرار من محكمة التحكيم الرياضي الدولية (كاس) في مارس/آذار الماضي، بتأييد قرار الفيفا ضد النادي.



كما أصبح "العالمي" ملزما بدفع 8 ملايين يورو إضافة إلى غرامات التأخير، نظير إلغاء عقد روي فيتوريا، المدرب السابق، قبل نحو عامين.



وتجدر الإشارة إلى أن عدد الأندية الموقوفة مع النصر، وصل إلى 15 ناديا في مسابقتي دوري روشن ويلو نتيجة قرارات صادرة في حقها من الفيفا.

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