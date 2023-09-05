فيليكس بعد عروض السعودية والبريميرليج: أريد برشلونة فقط

الوكيل الإخباري - قدم جواو فيليكس العديد من التضحيات من أجل الانتقال إلى صفوف برشلونة خلال الميركاتو الصيفي المنصرم، قادما من أتلتيكو مدريد على سبيل الإعارة



ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو"، فقد وافق جواو فيليكس على خفض راتبه في أتلتيكو مدريد من 12 مليون يورو إلى 6 ملايين فقط، لتسهيل انتقاله إلى برشلونة، بالإضافة إلى توقيع عقد جديد حتى صيف 2029، ما يقلل من تكلفة إعارته إلى البارسا.



وأشارت إلى أن فيليكس كان يعلم أنه ليس أولوية لدى تشافي هيرنانديز، مدرب البارسا، الذي كان يطلب التعاقد مع لاعبين في خط الوسط وظهير أيمن.





وأوضحت أن فيليكس كان غير مهتم، وركز فقط على دخول غرفة ملابس برشلونة وإقناع تشافي بجودته، حتى لو كلفه ذلك التخلي عن راتبه بالكامل.



وذكرت أن راتب فيليكس حاليا في برشلونة يبلغ 400 ألف يورو سنويا فقط، بينما سيدفع أتلتيكو جزءا آخر من الراتب.



وكشفت أن النجم البرتغالي رفض عدة عروض قوية، حيث أظهر ليفربول ومانشستر يونايتد اهتمامًا بالصفقة إلى جانب أستون فيلا والهلال السعودي.



ورد فيليكس على الجميع بنفس الإجابة: "لا شكرًا.. أريد الذهاب إلى برشلونة وسأنتظر".

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