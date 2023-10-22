فيليكس على رأس تشكيل برشلونة المتوقع أمام بيلباو

الوكيل الإخباري - يلتقي برشلونة فريق أتلتيك بيلباو، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإسباني.



ويسعى البارسا لتحقيق الفوز في مباراة اليوم لمواصلة مطاردة ريال مدريد على صدارة الليجا.



ووفقا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن التشكيل المتوقع لبرشلونة في مباراة اليوم، كالآتي:



حراسة المرمى: تير شتيجن.



الدفاع: بالدي - إينيجو مارتينيز - أندرياس كريستينسن - جواو كانسيلو.



الوسط: جافي - أوريول روميو - إلكاي جوندوجان.



الهجوم: جواو فيليكس - فيران توريس - لامين يامال.



يذكر أن برشلونة يحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 21 نقطة، خلف ريال مدريد صاحب الصدارة بـ4 نقاط، لكن الفريق الكتالوني خاض مباراة أقل.



وفي الجهة المقابلة، يحتل فريق أتلتيك بيلباو المركز السادس برصيد 17 نقطة.

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