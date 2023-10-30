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الإثنين، 30-10-2023 04:24 م

فينجر: لا يوجد أمل في يونايتد.. وتين هاج أخطأ

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الوكيل الإخباري - صرح مدرب آرسنال الأسطوري، آرسين فينجر، بأن مانشستر يونايتد "لم يعد لديه أي أمل"، وذلك بعد الهزيمة أمام جاره مانشستر سيتي (0-3)، مساء أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال فينجر، في تصريحات نقلتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية: "أود القول إن الفجوة بين الفريقين (يونايتد والسيتي) أصبحت أكبر وأكبر مع استمرار المباراة".

وتابع: "في النهاية بالنسبة لمثل هذا النادي الكبير، شعرت بالأسف لمانشستر يونايتد، لأنه لا يوجد أمل في الفريق.. لا أرى أين يمكنهم التحسن بشكل أساسي".

وواصل: "لقد فقد هذا الفريق الثقة والجودة وحتى الروح اليوم.. أود القول إنها لم تكن روحًا قتالية رائعة من مانشستر يونايتد، علاوةً على ذلك".

واعتبر فينجر أن إريك تين هاج، مدرب مانشستر يونايتد، أخطأ في تكتيكاته، من خلال مطالبة فريقه باستمرار بإعادة الكرة إلى حارس المرمى، أندريه أونانا، بدلًا من الدفع للأمام بالاستحواذ.

وتابع المدرب الفرنسي: "أعتقد أن مانشستر يونايتد يعاني كثيرًا، أولًا وقبل كل شيء، يتعلق الأمر بالجودة الفردية للاعبين.. شعرت اليوم أنهم كانوا سيئين للغاية في البناء من الخلف.. لقد أعطوا الكرة في مرات عديدة لحارس المرمى، عندما كانت لديهم إمكانية اللعب للأمام".

وأردف: "هذا يجعل الفريق بأكمله غير متأكد، ويفتقر إلى الثقة.. والجزء الثاني من مشكلتهم الكبيرة في المباراة، هو أن المسافات بين المهاجمين والمدافعين كانت ضخمة".

واستكمل فينجر: "كانت هناك مواقف، كان فيها المهاجمون يغلقون المنطقة ويحاولون الضغط، وكان المدافعون على بعد 20 مترًا خلف خط المنتصف.. لا يمكنك استعادة الكرة ضد فريق مثل مانشستر سيتي، عندما تكون المسافات كبيرة جدًا.. لم يكن الفريق متماسكًا بما فيه الكفاية".

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