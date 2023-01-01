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الأحد، 01-01-2023 03:13 م

فينسنت أبو بكر نجم النصر السعودي على رادار مانشستر يونايتد

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الوكيل الإخباري - كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن دخول الكاميروني فينسنت أبو بكر، لاعب نادي النصر السعودي، حسابات نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وقالت الصحيفة، إن مانشستر يونايتد يراقب مهاجم فرنسا وبروسيا مونشنغلادباخ ماركوس تورام مع اقتراب عقده من نهايته، كما يتابعون موقف الهولندي ممفيس ديباي، نجم  برشلونة، والكاميروني فينسنت أبو بكر، لاعب النصر، إذ يستهدفون ضمه بعد رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو وانتقاله إلى "العالمي".

وأشارت الصحيفة إلى أن انضمام رونالدو إلى النصر، قد يدفع النادي السعودي للموافقة على رحيل المهاجم الكاميروني إلى مانشستر يونايتد خلال الميركاتو الشتوي على سبيل الإعارة.

وتألق أبو بكر مع منتخب الكاميرون في منافسات كأس العالم 2022، إذ شارك في 3 مباريات، سجل خلالها هدفين، ونجح في صناعة هدف واحد.

وينتهي عقد أبو بكر، مع النصر في يونيو 2024 الذي انضم إليه في صيف 2021 قادما من نادي بشكتاش بعقد مدته 3 سنوات.

وبدأ أبو بكر صاحب الـ30 عاما، مسيرته مع نادي فالنسيان الفرنسي حتى انتقل لنادي لوريان في 2013 قبل أن ينضم لنادي بورتو.

وتبلغ القيمة السوقية لأبو بكر 7 ملايين يورو، وخاض اللاعب مع النصر الموسم الماضي 24 مباراة، وأحرز 8 أهداف، وقدم 4 تمريرات حاسمة، في حين شارك هذا الموسم مع فريقه خلال 11 مباراة، وأحرز 4 أهداف.

ويحتل النصر صدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودى للمحترفين برصيد 26 نقطة بعد مرور 12 جولة من الدوري السعودي.

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