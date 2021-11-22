فينيسيوس جونيور يحقق رقما استثنائيا في الليغا

الوكيل الاخباري - حقق البرازيلي فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد إنجازا استثنائيا خلال مواجهة غرناطة، ضمن منافسات الجولة الـ14 من الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا".

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وسجل فينيسيوس جونيور الهدف الثالث للريال في الدقيقة الـ 56 من عمر المباراة التي حسمها الفريق الملكي بنتيجة 4-1.



وحسب شبكة "أوبتا" العالمية لإحصائيات كرة القدم، فإن فينيسيوس جونيور أصبح أول لاعب في "الليغا" من مواليد عام 2000 يسجل على الأقل 10 أهداف في كل المسابقات في موسم واحد.



وسجل فينيسوس هذا الموسم 8 أهداف في الدوري الإسباني، بالإضافة لهدفين في دوري أبطال أوروبا.

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