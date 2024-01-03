فينيسيوس لجماهير ريال مدريد: أراكم غدا!

الوكيل الإخباري - وجه البرازيلي فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد، رسالة لجماهير الميرنجي، قبل مواجهة ريال مايوركا.



ويستقبل ريال مدريد نظيره مايوركا، غدًا الأربعاء، على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن مباريات الجولة 19 لليجا.



وشهدت قائمة ريال مدريد، الظهور الأول لفينيسيوس لأول مرة منذ فترة طويلة، بعد شفائه من الإصابة.



ونشر فينيسيوس، عبر "ستوري إنستجرام"، صورة له بقميص الميرنجي، وكتب عليها: "لقد عُدت.. أراكم غدًا".



وجاءت قائمة ريال مدريد كاملة لمباراة الغد، كالآتي:



حراسة المرمى: لونين - كيبا - فران.



الدفاع: كارفاخال - فاسكيز - فران جارسيا - روديجر - كاريللو.



الوسط: بيلينجهام - كروس - مودريتش - فيدي فالفيردي - تشواميني - سيبايوس - أردا جولر - نيكو باز.



الهجوم: فينيسيوس جونيور - رودريجو جويس - خوسيلو - إبراهيم دياز.



ويتصدر ريال مدريد ترتيب الليجا برصيد 45 نقطة، بفارق الأهداف عن جيرونا، ويبحث عن مواصلة سلسلة انتصاراته من أجل الاحتفاظ بالقمة، بينما يأتي مايوركا في المركز 14 برصيد 18 نقطة.

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