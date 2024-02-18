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الأحد، 18-02-2024 03:36 م

فينيسيوس وخوسيلو يقودان هجوم ريال مدريد أمام فاليكانو

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الوكيل الإخباري - أعلن كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، التشكيل الرسمي الذي سيخوض به مباراة رايو فاليكانو في الرابعة عصر اليوم، الأحد، على ملعب " تيريزا ريفيرو"، ضمن منافسات الجولة الـ 25 من مسابقة الدوري الإسباني الموسم الجاري 2023-2024.

تصدر تشكيل الريال لمواجهة رايو فاليكانو الثلاثي فينيسيوس جونيور وإبراهيم دياز وخوسيلو، فيما تواجد رودريجو جوس على مقاعد بدلاء الملكي.

وجاء تشكيل ريال مدريد ضد رايو فاليكانو كالتالي:
حراسة المرمي: لونين
الدفاع: جارسيا - ناتشو - تشواميني - فاسكيز
خط الوسط: مودريتش - كامافينجا – فالفيردي               
الهجوم: إبراهيم دياز - فينيسيوس جونيور - خوسيلو

ويدخل ريال مدريد مباراة اليوم في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 61 نقطة، متفوقا بفارق 5 نقاط عن جيرونا الوصيف برصيد 56 نقطة، بينما يحتل فريق رايو فاليكانو، المركز الرابع عشر برصيد 24 نقطة.

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