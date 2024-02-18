فينيسيوس وخوسيلو يقودان هجوم ريال مدريد أمام فاليكانو

الوكيل الإخباري - أعلن كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، التشكيل الرسمي الذي سيخوض به مباراة رايو فاليكانو في الرابعة عصر اليوم، الأحد، على ملعب " تيريزا ريفيرو"، ضمن منافسات الجولة الـ 25 من مسابقة الدوري الإسباني الموسم الجاري 2023-2024.



تصدر تشكيل الريال لمواجهة رايو فاليكانو الثلاثي فينيسيوس جونيور وإبراهيم دياز وخوسيلو، فيما تواجد رودريجو جوس على مقاعد بدلاء الملكي.



وجاء تشكيل ريال مدريد ضد رايو فاليكانو كالتالي:

حراسة المرمي: لونين

الدفاع: جارسيا - ناتشو - تشواميني - فاسكيز

خط الوسط: مودريتش - كامافينجا – فالفيردي

الهجوم: إبراهيم دياز - فينيسيوس جونيور - خوسيلو



ويدخل ريال مدريد مباراة اليوم في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 61 نقطة، متفوقا بفارق 5 نقاط عن جيرونا الوصيف برصيد 56 نقطة، بينما يحتل فريق رايو فاليكانو، المركز الرابع عشر برصيد 24 نقطة.

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