فينيسيوس يدعم أنباء انتقال مبابي إلى ريال مدريد

الوكيل الإخباري - زاد البرازيلي فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد، من إثارة الأنباء الخاصة بحسم الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، لمستقبله.



وزعمت العديد من التقارير الصحفية، أمس السبت، أن مبابي حسم موقفه وسينتقل إلى ريال مدريد خلال الصيف المقبل، عبر صفقة مجانية.



ومن جانبه، وضع فينيسيوس إعجابا على خبر في منصة "إنستجرام"، يشير إلى أن مبابي سيرافقه في ريال مدريد، وفقا لصحيفة "لو باريزيان" وشبكة "ESPN".



وينتهي عقد المهاجم الفرنسي مع باريس، الصيف المقبل، ويستطيع التفاوض والتوقيع حاليا مع أي ناد.



وذكرت تقارير متعددة أن سان جيرمان ينوي التعاقد مع المهاجم الدولي البرتغالي، رافائيل لياو، نجم ميلان، لتعويض مبابي إذا رحل إلى ريال مدريد.



يذكر أن النادي الملكي يحاول الحصول على خدمات مبابي منذ عدة مواسم، بينما يسعى "بي إس جي" للحفاظ عليه في العاصمة الفرنسية.

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