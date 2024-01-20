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السبت، 20-01-2024 04:17 م

فينيسيوس يعلق على تتويج رونالدو في جلوب سوكر

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الوكيل الإخباري - علق البرازيلي فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد، على تتويج البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم النصر السعودي، في حفل جلوب سوكر.اضافة اعلان


وحصل رونالدو في حفل جلوب سوكر، أمس الجمعة، على جائزة أفضل هداف في 2023، وأفضل لاعب في الشرق الأوسط، وأفضل لاعب في العالم بتصويت الجمهور.

ونشر رونالدو على حسابه بشبكة "إنستجرام"، صورة له من حفل "جلوب سوكر"، وكتب عليها: "فخور بفوزي ب3 جوائز.. شكرا جزيلا لجميع المدربين وزملائي والمشجعين الذين يواصلون تحسيني كل يوم!".

وعلق فينيسيوس جونيور على صورة رونالدو، قائلا: "رقم 1".

ويرتبط فينيسيوس بعلاقة مميزة مع النجم البرتغالي، حيث سبق أن صرح بأن رونالدو هو مثله الأعلى في ريال مدريد.

 

ملاعب

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