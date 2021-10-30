فينيسيوس يقود الريال لصدارة الدوري الإسباني

الوكيل الاخباري - حقق ريال مدريد فوزا مثيرا على إلتشي بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما على ملعب مانويل مارتينيز فاليرو، بافتتاح الجولة الـ 12 من الدوري الإسباني .



وكان البرازيلي فينيسيوس جونيور بطل المباراة؛ حيث سجل هدفي الملكي بالدقيقتين 22 و73، ليقود الريال للفوز ويرد على مدرب المنتخب البرازيلي تيتي الذي قرر استبعاده من قائمة السيلساو لتصفيات كأس العالم قطر 2022.



وشهدت المباراة غياب قائد الفريق وهدافه، كريم بنزيما بسبب حاجته للراحة، وتم الدفع بماريانو دياز بدلا منه .



وبهذا الفوز صعد الريال لصدارة الترتيب بـ 24 نقطة وبفارق الأهداف عن ريال سوسيداد، فيما بقي إلتشي بالمركز الـ 15 بـ 10 نقاط وبفارق الأهداف عن سيلتا فيغو صاحب المركز 14 .

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