فيورنتينا يتخطى كالياري بالدوري الإيطالي

الوكيل الإخباري - عاد فيورنتينا لدرب الانتصارات في "السيري آ"، بفوزه على ضيفه كالياري 3-0، في ختام الجولة السابعة من الدوري الإيطالي.



احتاج "الفيولا" لـ18 دقيقة فقط من أجل حسم اللقاء الذي احتضنه ملعب أرتيميو فرانكي "إكلينيكياً".



وافتتح نجم فيورنتينا هذا الموسم وهدافه الجناح الأرجنتيني نيكولاس غونزاليس باب التسجيل مبكراً منذ الدقيقة الثالثة، وهو رابع أهدافه هذا الموسم في الدوري، ثم عزز أصحاب الأرض هذا التقدم بهدف ثاني في الدقيقة 21 بمساعدة "النيران الصديقة"، بهدف ألبرتو دوسينا بالخطأ في مرماه.





وبينما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة، اختتم الكونغولي البديل مبالا نزولا ثلاثية أصحاب الأرض في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع، وبعد أن حصد انتصاره الرابع هذا الموسم، استعاد فيورنتينا طعم الفوز من جديد بعد تعادله الإيجابي بهدف في الجولة الماضية أمام فروزينوني.



وقفز فيورنتينا إلى المركز الخامس بـ14 نقطة، ليبتعد بفارق الأهداف فقط خلف نابولي ويوفنتوس، فيما يبتعد قطبا ميلانو الإنتر وميلان في الصدارة، بفارق 4 نقاط عن هذا الثلاثي، بينما تجرع كالياري خسارة جديدة هي الثالث توالياً، الخامسة هذا الموسم، علما بأن الفريق لم يتذوق طعم الفوز منذ بداية الموسم. ويقبع الفريق في قاع الترتيب بنقطتين فقط.

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