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الإثنين، 04-12-2023 03:51 م

فيورنتينا يعود لسكة الانتصارات بالدوري الايطالي

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الوكيل الإخباري - عاد فيورنتينا إلى سكة الانتصارات بالفوز على ساليرنيتانا بثلاثية نظيفة ضمن منافسات الجولة الـ14 من الدوري الإيطالي.

وجاءت ثلاثية فيورنتينا عن طريق لوكاس بيلتران (ق6) من ركلة جزاء وريكاردو سوتيل (ق18) وجياكومو بونافنتورا (ق56).

وبهذه الطريقة يعود فيورنتينا إلى تذوق طعم الفوز عقب خسارته في الجولة الماضية من ميلان.
ورفع فيورنتينا رصيده إلى 23 نقطة في المركز الخامس.

من ناحيته فشل ساليرنيتانا أخذ دفعة إيجابية من فوزه في الجولة الماضية، والوحيد منذ بداية المسابقة.

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وتعد هذه الهزيمة الثامنة للضيوف منذ بداية المسابقة وتجمد رصيدهم هكذا عند 8 نقاط في ذيل الجدول.


وفي نفس الجولة، تعادل هيلاس فيرونا مع مضيفه أودينيزي بثلاثة أهداف لمثلها في مباراة مجنونة.


وعلى ملعب "داتشيا أرينا" تقدم أودينيزي بهدفين بواسطة كريستيان كاباسيلي (ق16) و لورينزو لوكا (ق37).


لكن هيلاس فيرونا قلص النتيجة بعدئذ بسبع دقائق بواسطة ميلان ديوريتش من ركلة جزاء، ثم جاء هدف التعادل (ق61) بواسطة سيريل نجونجي.


مع ذلك، عاد لورينزو لوكا ليضع أصحاب الأرض في المقدمة مرة ثانية (ق72).


وحين ظن الجميع أن المباراة ستنتهي بفوز أودينيزي تمكن اللاعب توماس هنري من تسجيل هدف التعادل (ق90+8).


وبهذا التعادل صار لأودينيزي 12 نقطة في المركز الـ16، في حين رفع هيلاس فيرونا رصيده إلى 10 نقاط في المركز الـ18.

 

ملاعب

 

 




 

 


 

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