فيورنتينا يوافق على انضمام أمرابط إلى برشلونة

الوكيل الإخباري - أكدت صحيفة فوتبول إسبانا الإسبانية أن فيورنتينا سيسمح للاعبه المغربي سفيان أمرابط بالانضمام إلى برشلونة في الصيف المقبل.



أوضحت الصحيفة أنه عقب إعلان البرسا عن رحيل نجمه سيرجيو بوسكيتس في نهاية الموسم الحالي، يسعى النادي الإسباني إلى التعاقد مع لاعب وسط جديد.



وأشارت إلى أن لاعب ريال سوسييداد مارتن زوبيمندي هو الخيار الأول بالنسبة للمدرب تشافي هرنانديز.

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في المقابل يعد أمرابط أحد الأسماء التي تعد ضمن خيارات النادي الكاتالوني خاصة بعدما كان الدولي المغربي اقترب بشدة من كامب نو في يناير (كانون الثاني) الماضي، ولكن فيورنتينا رفض إتمام الصفقة.



وأضافت أن صفقة أمرابط لن تكلف "البلوغرانا" مبلغاً طائلاً إذ سيحصل النادي الإيطالي على 20 إلى 25 مليون يورو، بعدما وعدت إدارة النادي لاعب الوسط المغربي بتسهيل انتقاله إلى برشلونة في الصيف.

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