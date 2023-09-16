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السبت، 16-09-2023 11:06 ص

في أول مباراة لنيمار.. الهلال يمطر شباك الرياض بنصف دزينة من الأهداف

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الوكيل الإخباري -  دك نادي الهلال شباك ضيفه الرياض بستة أهداف مقابل هدف واحد في المباراة التي جمعتهما الجمعة ، وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري "روشن" السعودي لكرة القدم للمحترفين.

افتتح المهاجم الصربي ألكسندر ميتروفيتش مهرجان الأهداف بركلة جزاء، بعد مرور نصف ساعة من البداية. وضاعف زميله المدافع ياسر الشهراني النتيجة في الوقت المحتسب بدلا من ضائع للشوط الأول.

وأضاف لاعب خط الوسط ناصر الدوسري الهدف الثالث بحلول الدقيقة 68، وعزز المهاجم البرازيلي مالكوك تقدم "الزعيم" في الدقيقة 83 بتسجيله الهدف الرابع له. ومن ثم أحرز سالم الدوسري هدفين متتاليين في الدقيقتين (87 من ضربة جزاء، و90+5) مختتما مهرجان أهداف الهلال.

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بينما سجل المهاجم علي أحمد الزقعان هدف نادي الرياض اليتيم عندما كان اللقاء يلفظ أنفاسه الأخيرة على ملعب استاد الأمير فيصل بن فهد (الملز) بالعاصمة الرياض.

وشارك النجم البرازيلي نيمار في أول مباراة له مع الهلال في الدقيقة 73 من زمن اللقاء.

وحقق نادي الهلال بذلك انتصاره الخامس في الموسم الحالي للدوري، مقابل تعادل واحد، وانفرد بالصدارة برصيد 16 نقطة، بانتظار نتيجة مباراة نادي التعاون ومضيفه الأهلي غدا السبت.


في المقابل، مني نادي الرياض بالهزيمة الرابعة على التوالي مقابل فوز وتعادل في بداية الموسم، ويشغل المركز السادس عشر في جدول الترتيب، برصيد 4 نقاط.

 

ملاعب 

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