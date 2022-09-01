في اليوم الأول من المسابقة .. مربط محمد يحيا المحارمة يتربع على عرش الشرق الأوسط

الوكيل الاخباري - فرض المهران قدر وسلطان العائدان لمربط محمد يحيا المحارمة سيطرتهما على منافسات فئتي مواليد٢٠٢١ ، لبطولة الشرق الأوسط لجمال الخيول والتي انطلقت منافساتها صباح اليوم على ميدان الاتحاد بمدينة الحسين للشباب وبرعاية سمو الاميره عالية بنت الحسين رئيسة الاتحاد الملكي للفروسية بمشاركة محلية وعربية واسعة .



ففي فئة مواليد ٥/٤ / ٢٠٢١ توج المهر سلطان تولد الاردن( مربط

محمد المحارمة )بطلا بعد منافسة شرسة محلية وعربية .



في حين كان المهر قدر يعتلي تتويج فئة مواليد ٢٠٢١/٣/١ وهو من تولد السيد المحارمة الاردن .



هذا وتتواصل فعاليات البطولة حتى مساء السبت القادم حيث تعتبر من البطولات الدولية المعتمدة في الاتحاد الدولي للفروسية .

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