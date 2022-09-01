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الخميس، 01-09-2022 05:40 م

في اليوم الأول من المسابقة .. مربط محمد يحيا المحارمة يتربع على عرش الشرق الأوسط

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الوكيل الاخباري - فرض المهران قدر وسلطان العائدان لمربط محمد يحيا المحارمة سيطرتهما على منافسات فئتي مواليد٢٠٢١ ، لبطولة الشرق الأوسط لجمال الخيول والتي انطلقت منافساتها صباح اليوم على ميدان الاتحاد بمدينة الحسين للشباب وبرعاية سمو الاميره عالية بنت الحسين رئيسة الاتحاد الملكي للفروسية بمشاركة محلية وعربية واسعة .

ففي فئة مواليد  ٥/٤ / ٢٠٢١ توج المهر سلطان  تولد الاردن( مربط 
محمد المحارمة )بطلا بعد منافسة شرسة محلية وعربية .

في حين كان المهر قدر يعتلي تتويج فئة مواليد ٢٠٢١/٣/١ وهو من تولد السيد المحارمة الاردن .

هذا وتتواصل فعاليات البطولة حتى مساء السبت القادم حيث تعتبر من البطولات الدولية المعتمدة في الاتحاد الدولي للفروسية .

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