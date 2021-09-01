الأربعاء 01-09-2021
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الأربعاء، 01-09-2021 02:29 م

في تدريبات النشامى ،، أساطير نتذكرهم وأسعدتنا صورهم

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الوكيل الإخباري - أنس عشا

بدأ المنتخب الوطني لكرة القدم رحلة العمل للمرحلة الجديدة والتي ستكون رفقة صاحب اسنوات الكروية الجميلة، العراقي عدنان حمد، والذي سيحمل على عاتقه الدفاع عن إرثه الكروي وأمالنا في طي صفحة الخيبات وحمل العلم الأردني نحو الإنجازات مجددا، انطلاقا من كأس العرب قطر 2021.اضافة اعلان


وسعدت الجماهير الأردنية بالصور التي نشرتها منصات الاتحاد على مواقع التواصل الإجتماعي للتدريبات، ليس للجدية والحيوية الواضحة في التمارين، بل لأنها حملت وجوها كتبت تاريخنا الرياضي وذكرياتنا الرائعة ودافعت بجد عن أحلام الأردنيين كلما ارتدوا القميص الأبيض أو الأحمر، وهما مساعد المدرب حسونة الشيخ، ومدرب حراس المرمى عامر شفيع .

وظهر "الحوت" في الصورة وهو يتحدث مع حارسي المرمى الشابين محمود الكواملة وعبدالله الفاخوري ليمنحهما عصارة خبراته وإلى جانبهما رفيق دربه وقائد النشامى الحالي معتز ياسين، أما حسونة فظهر محافظا على لياقته البدنية وكأنه لاعب في الـ 20 من عمره .. ولسان حال الجماهير " قول للزمان ارجع يا زمان ".

 




 

 


 

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