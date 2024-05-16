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الخميس، 16-05-2024 03:03 م

في تطور مفاجئ.. فريق سعودي يقدم عرضا ضخما لضم مبابي

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الوكيل الإخباري - كشفت صحيفة "المدينة" السعودية يوم الأربعاء، أن أحد أندية الدوري المحلي لكر ة القدم قدم عرضا ضخما لضم كيليان مبابي الذي سيرحل عن باريس سان جيرمان مع نهاية الموسم الحالي.

وكتبت الصحيفة على حسابها في منصة "إكس": "فريق سعودي يقدم عقدا كبيرا للنجم الفرنسي كيليان مبابي".

ولم تكشف الصحيفة عن اسم الفريق الذي تقدم بعرض للتعاقد مع مبابي، لكنها أكدت أن رغبة النادي السعودي في التعاقد مع النجم الفرنسي الذي ينتهي عقده مع باريس في 30 يونيو المقبل، جاءت للاستفادة من خدماته خاصة في المشاركة الخارجية الموسم المقبل، وهو ما دفع الكثير من المتابعين يتكهنون بأن الهلال السعودي هو من قدم هذا العرض الخيالي.

وجاء هذا الخبر مفاجئا في ظل إجماع جل الصحف والمواقع الرياضية العالمية على أن محطة مبابي القادمة ستكون في ريال مدريد الإسباني.

وكان خبير سوق انتقالات لاعبي كرة القدم، الإيطالي  فابريزيو رومانو أعلن أن مبابي لم يرغب في العام 2023 في الدخول في أي مفاوضات لمناقشة انتقاله للدوري السعودي وكان تركيزه الكامل على ريال مدريد.

وكان مبابي أعلن الجمعة الماضي رحيله عن باريس سان جيرمان بنهاية هذا الموسم دون أن يكشف عن وجهته المقبلة.

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