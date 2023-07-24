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الإثنين، 24-07-2023 11:54 ص

في حفل التقديم.. محترفو الهلال السعودي الأجانب يتحدثون العربية (فيديو)

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الوكيل الإخباري - قدم نادي الهلال السعودي لكرة القدم لاعبيه المحترفين الجدد والمدير الفني، في حفل أقيم الأحد، وذلك قبل انطلاق مباراته الودية أمام نادي الكويت الكويتي.

ورحب نادي الهلال بالثلاثي البرتغالي روبن نيفيز، والسنغالي خاليدو كوليبالي، والصربي سيرغي سافيتش، والمدرب جورجي جيسوس، الذين انضموا للفريق خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية، بحضور الآلاف من المشجعين في مدرجات ملعب الملك فهد الدولي.

وحرص اللاعبون الثلاثة على تحية الجماهير باللغة العربية "السلام عليكم" في بداية حديثهم، فيما قال جيسوس باللغة العربية: "مساء الخير".

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