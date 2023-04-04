في صدام ناري.. برشلونة يستهدف إنهاء آمال الريال المحلية

الوكيل الإخباري - يستطيع برشلونة توجيه ضربة معنوية هائلة لغريمه التقليدي ريال مدريد، عندما يستقبله الأربعاء على ملعب كامب نو في إياب الدور نصف النهائي من مسابقة كأس إسبانيا لكرة القدم، بعد ان ألحق به الخسارة في عقر داره بهدف نظيف الشهر الماضي.



وإذا قُدّر للفريق الكتالوني إزاحة فريق العاصمة وكونه يتقدم عليه بفارق 12 نقطة في الدوري المحلي فهذا يعني انه سيقضي بنسبة كبيرة على آمال غريمه في احراز اي لقب محلي هذا الموسم، ولن يتبقى له بالتالي سوى الدفاع بنجاح عن لقبه في دوري أبطال أوروبا، حيث يواجه تشيلسي في ربع نهائي المسابقة القارية الاسبوع المقبل.



ويريد برشلونة تثبيت أفضليته على ريال هذا الموسم حيث هزمه في المباريات الثلاث الاخيرة التي جمعت بينهما في الكأس السوبر الاسبانية 3-1 في الرياض ثم 1-0 في ذهاب نصف نهائي الكأس على ملعب سانتياجو برنابيو في مدريد و2-1 في الدوري على ملعب كامب نو.



ويُقدّم برشلونة أداءً براغماتياً في الدوري المحلي باشراف مدربه ونجم وسطه السابق تشافي، ليجد نفسه على مشارف إحراز لقبه الأول في الدوري منذ 2019.



لكنه في المقابل، لم يحقق النجاح على الصعيد القاري أولا في دوري الابطال حيث خرج من دور المجموعات في مجموعة ضمت بايرن ميونيخ الالماني وإنتر الايطالي وفيكتوريا بلزن التشيكي، وتابع مشواره في الدوري الاوروبي (يوروبا ليج) حيث خرج أيضاً في الملحق المؤهل الى الدور ثمن النهائي على يد مانشستر يونايتد .



- أسلوب مختلف لبرشلونة؟



أما ريال مدريد فعانى من صعود وهبوط كبيرين في المستوى هذا الموسم، ما جعله بعيداً عن المنافسة بقوّة على اللقب المحلي.



لكن بوجود لاعبين مخضرمين أمثال المهاجم الفرنسي كريم بنزيما وصانع الألعاب الكرواتي المخضرم لوكا مودريتش والحارس تيبو كورتوا، فان الفريق قادر على قلب النتيجة في صالحه في مباراة واحدة.



كما يستطيع المدرب الإيطالي المحنك كارلو انشيلوتي الاعتماد على عنصر الشباب عبر الثنائي البرازيلي المتألق فينيسيوس جونيور ورودريجو.



وتألق بنزيما تحديداً في مباراة فريقه الأخيرة في الدوري ضد بلد الوليد وسجل ثلاثية رائعة في مدى 7 دقائق.



وتقدم برشلونة في مباراة الذهاب على ملعب سانتياجو برنابيو بهدف سجله مدافع ريال مدريد البرازيلي إيدير ميليتاو خطأ في مرماه وذلك خلافا لمجريات اللعب، في لقاء كان ريال مدريد الطرف الافضل فيه لكن برشلونة لعب مدافعا طوال الدقائق التسعين، ما استدعى انتقاد أنشيلوتي أسلوب الفريق الكتالوني بقوله بعد المباراة "لقد حصلوا على نسبة استحواذ 35%، أنا متعجب كون برشلونة لعب بهذه الطريقة".



وأضاف "لا أعتقد أنهم كانوا يستحقون الفوز وإذا لعبنا بهذه الطريقة في مباراة الاياب ستكون لدينا فرص كثيرة".



وستكون المواجهة مثيرة أيضا بين هدافي الفريقين البولندي روبرت ليفاندوفسكي في صفوف المضيف وبنزيما، حامل الكرة الذهبية في الموسم الماضي، مع الفريق الملكي.



ويتصدّر ليفاندوفسكي ترتيب الهدافين في الدوري المحلي برصيد 17 هدفا مقابل 14 للفرنسي، في حين يرتفع عدد اهداف البولندي الى 27 هدفا في 34 مباراة في مختلف المسابقات والفرنسي إلى 22 هدفا في 33 مباراة في مختلف المسابقات.

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