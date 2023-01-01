في غياب ميسي.. مبابي يقود تشكيل باريس المتوقع أمام لانس

الوكيل الإخباري - يلتقي باريس سان جيرمان مع لانس، مساء اليوم الأحد، على ملعب "بوليرت ديليليس"، ضمن الجولة 17 من الدوري الفرنسي.



وشهدت اختيارات كريستوف جالتيه، المدير الفني لسان جيرمان، استمرار غياب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي حصل على راحة عقب انتهاء كأس العالم.



ووفقًا لصحيفة "ليكيب"، فإن التشكيلة المتوقعة لسان جيرمان في مباراة اليوم، كالآتي:



حراسة المرمى: دوناروما.



الدفاع: موكيلي - راموس - ماركينيوس - حكيمي.



الوسط: فيتينيا - دانيلو - فيراتي.



الهجوم: سولير - مبابي - سارابيا.



ويحتل باريس سان جيرمان صدارة الدوري الفرنسي برصيد 44 نقطة، بفارق 7 نقاط عن لانس (الوصيف).

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