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الأحد، 05-05-2024 02:47 م

في ليلة توهج رونالدو.. النصر يدك شباك الوحدة بسداسية

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الوكيل الإخباري - سجل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو "هاتريك" ليقود فريقه النصر لاكتساح ضيفه الوحدة بسداسية دون رد السبت لحساب المرحلة الـ30 من دوري روشن السعودي لكرة القدم.

وتقدم رونالدو للنصر بهدفين سريعين في الدقيقتين 7 و12، قبل أن يضيف مواطنه أوتافيو الثالث في الدقيقة 18 والسنغالي ساديو ماني الرابع مع نهاية الشوط الأول.

وعاد رونالدو مطلع الشوط الثاني ليكمل ثلاثيته (52)، قبل أن يختتم حمد آل فتيل المهرجان بتسجيله الهدف السادس في الدقيقة 88.

وسجل رونالدو "الهاتريك" الخامس له منذ انضمامه لنادي النصر في يناير 2023، ليصل "الدون" إلى الثلاثية 66 في مسيرته الاحترافية مع الأندية التي لعب لها بجانب المنتخب البرتغالي.

أما النصر، فقد رفع رصيده بهذا الفوز إلى 74 نقطة في المركز الثاني، بينما تجمد رصيد الوحدة عند 32 نقطة في المركز الـ12.

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