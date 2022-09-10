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السبت، 10-09-2022 04:43 م

في وداع الملكة إليزابيث.. رسالة مؤثرة وحزينة من رونالدو

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الوكيل الإخباري - حرص النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي على توديع الملكة إليزابيث الثانية التي توفيت، الخميس، برسالة حزينة مؤثرة.

ونشر اللاعب صورة لملكة بريطانيا الراحلة من خلال حسابه الرسمي على موقع  التواصل الاجتماعي إنستغرام للتعبير عن حزنه لوفاتها.

وكتب رونالدو في منشور له: "لعبت 7 سنوات من مسيرتي في الدوري الإنجليزي الممتاز، مما يجعل هذا الموسم هو الثامن الذي أعيشه في إنجلترا، طوال هذه السنوات، شعرت بالحب الأبدي من الشعب البريطاني لملكته، ومدى أهمية صاحبة الجلالة بالنسبة لهم، وستظل كذلك إلى الأبد".

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وأضاف قائد المنتخب البرتغالي (37 عاما): "إنني أقدم احترامي لذكراها وأحزن على هذا الفراق الذي لا يمكن تعويضه في البلد الذي تعلمت أن أسميه الوطن، صلواتي وقلبي مع العائلة المالكة".

 

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