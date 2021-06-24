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الخميس، 24-06-2021 08:30 م

قائد ريال مدريد الجديد ليس للبيع

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الوكيل الاخباري - يتواصل الحديث عن المتغييرات الجديدة في ريال مدريد الإسباني، الذي سيحظى بقائد جديد غير حامل للجنسية الاسبانية منذ سنوات طويلة.

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ورحل عن الفريق، المخضرم سيرجيو راموس، ليصبح البرازيلي مارسيلو، قائد ريال مدريد بداية من الموسم الجديد.

وحسب شبكة "سكاي سبورتس" العالمية، سيصبح مارسيلو هو القائد الجديد لكتيبة الميرينجي في الموسم الكروي المقبل، كما أن الإدارة لا تريد بيعه بأي شكل.

مارسيلو غير قابل للمساس، والمدير الفني الجديد كارلو أنشيلوتي، سيعتمد عليه بشكل أساسي، وسيكون هو القائد الجديد داخل غرف خلع الملابس في ريال مدريد.

ويذكر أن ريال مدريد الإسباني، فشل خلال الموسم الماضي في حصد أي لقب محلي أو قاري، ليرحل عن الفريق مدربه، زين الدين زيدان، ويتولى أنشيلوتي المهمة.

ملاعب

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