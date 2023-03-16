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الخميس، 16-03-2023 02:42 م

قائمة أفضل الهدافين بعد دور الـ 16 لدوري الأبطال

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الوكيل الإخباري - تربع النجم النرويجي إيرلنغ هالاند مهاجم فريق مانشستر سيتي، على عرش صدارة أفضل الهدافين بعد انتهاء دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم للموسم (2022-2023).

وأحرز هالاند خمسة أهداف خلال للسيتي في شباك ضيفه لايبزيغ الألماني (7-0) في لقاء الإياب الذي جمعهما مساء الثلاثاء 14 مارس 2023، على ملعب "الاتحاد" بمدينة مانشستر.

وتصدر النجم النرويجي قائمة هدافي النسخة الحالية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم "التشامبيونز ليغ"، برصيد 10 أهداف، متجاوزا بفارق هدفين النجم المصري محمد صلاح جناح فريق ليفربول الإنجليزي، ويليهما في المرتبة الثالثة الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، الذي ودع البطولة.

وفي ما يلي ترتيب أفضل هدافي دوري الأبطال بعد دور الـ16 للبطولة:

1- النرويجي إيرلنغ هالاند (مانشستر سيتي) – 10 أهداف
2- المصري محمد صلاح (ليفربول) – 8 أهداف
3- الفرنسي كيليان مبابي (باريس سان جيرمان) – 7 أهداف
4- البرازيلي فينيسيوس جونيور (ريال مدريد) – 6 أهداف
- البرتغالي جواو ماريو (بنفيكا) – 6 أهداف
6- البولندي روبرت ليفاندوفسكي (برشلونة) – 5 أهداف
- الإيراني مهدي طارمي (بورتو) – 5 أهداف
- البرتغالي رافا سيلفا (بنفيكا) – 5 أهداف
9- الأرجنتيني ليونيل ميسي (باريس سان جيرمان) – 4 أهداف
- الألماني ليروي ساني (بايرن ميونخ) – 4 أهداف
- الإنجليزي  جودي بيلينغهام (بوروسيا دورتموند) – 4 أهداف
- النيجيري فيكتور أوسيمين (نابولي) – 4 أهداف
- الإيطالي جياكومو راسبادوري (نابولي) – 4 أهداف
- الأرجنتيني جيوفاني سيميوني (نابولي) – 4 أهداف
- الغاني محمد قدوس (أياكس) – 4 أهداف
- البولندي بيوتر زيلينسكي (نابولي) – 4 أهداف
- الفرنسي أوليفيه جيرو (ميلان) – 4 أهداف
- الأوروغوياني داروين نونيز (ليفربول) – 4 أهداف
- الكاميروني إريك ماكسيم شوبو موتينغ (بايرن ميونخ) – 4 أهداف.

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