قائمة الفائزين بجائزة الكرة الذهبية منذ تأسيسها.. من ماثيوز إلى ميسي

الوكيل الإخباري - عزز الأرجنتيني، ليونيل ميسي، رقمه القياسي بعدد المرات التي أحرز فيها جائزة الكرة الذهبية، لأفضل لاعب في العالم، بعد تتويجه بالجائزة المرموقة للمرة السابعة في العام الماضي.



ومنحت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، الكرة الذهبية لميسي في العام الماضي، بعد تفوقه على المهاجم الحالي لنادي برشلونة والسابق لبايرن ميونيخ، البولندي روبرت ليفاندوفسكي.



وكانت "فرانس فوتبول"، تمنح الكرة الذهبية لأفضل لاعب أوروبي في أوروبا بين العامين 1956 و1994، وبعدها لأفضل لاعب في أوروبا بين العامين 1995 و2006، ولأفضل لاعب في العالم بدءا من عام 2007.



ويعتبر ميسي أكثر المتوجين بالجائزة منذ تأسيسها، فيما يحتل غريمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، المركز الثاني في قائمة أكثر المتوجين، برصيد خمس كرات ذهبية.



وقبل الإعلان في وقت لاحق اليوم الاثنين، عن فائز جديد بالكرة الذهبية لعام 2022، نستعرض في هذا الرصد، أسماء الفائزين بالجائزة منذ تأسيسها في 1956:



2021: الأرجنتيني ليونيل ميسي



2019: الأرجنتيني ليونيل ميسي



2018: الكرواتي لوكا مودريتش



2017: البرتغالي كريستيانو رونالدو



2016: البرتغالي كريستيانو رونالدو



2015: الأرجنتيني ليونيل ميسي



2014: البرتغالي كريستيانو رونالدو



2013: البرتغالي كريستيانو رونالدو



2012: الأرجنتيني ليونيل ميسي



2011: الأرجنتيني ليونيل ميسي



2010: الأرجنتيني ليونيل ميسي



2009: الأرجنتيني ليونيل ميسي



2008: البرتغالي كريستيانو رونالدو



2007: البرازيلي ريكاردو كاكا



2006: الإيطالي فابيو كانافارو



2005: البرازيلي رونالدينيو



2004: الأوكراني أندريه شفتشينكو



2003: التشيكي بافل ندفيد



2002: البرازيلي رونالدو



2001: الإنجليزي مايكل أوين



2000: البرتغالي لويس فيغو



1999: البرازيلي ريفالدو



1998: الفرنسي زين الدين زيدان



1997: البرازيلي رونالدو



1996: الألماني ماتياس زامر



1995: الليبيري جورج وياه



1994: البلغاري خريستو ستويتشكوف



1993: الإيطالي روبرتو باجيو



1992: الهولندي ماركو فان باستن



1991: الفرنسي جان-بيار بابان



1990: الألماني لوثار ماتيوس



1989: الهولندي ماركو فان باستن



1988: الهولندي ماركو فان باستن



1987: الهولندي رود خوليت



1986: السوفياتي إيغور بيلانوف



1985: الفرنسي ميشال بلاتيني



1984: الفرنسي ميشال بلاتيني



1983: الفرنسي ميشال بلاتيني



1982: الإيطالي باولو روسي



1981: الألماني كارل-هاينتس رومينيغه



1980: الألماني كارل-هاينتس رومينيغه



1979: الإنجليزي كيفن كيغان



1978: الإنجليزي كيفن كيغان



1977: الدنماركي ألان سيمونسن



1976: الألماني فرانتس بكنباور



1975: السوفياتي أوليغ بلوخين



1974: الهولندي يوهان كرويف



1973: الهولندي يوهان كرويف



1972: الألماني فرانتس بكنباور



1971: الهولندي يوهان كرويف



1970: الألماني غيرد مولر



1969: الإيطالي جاني ريفيرا



1968: الإيرلندي الشمالي جورج بيست



1967: المجري فلوريان ألبرت



1966: الإنجليزي بوبي تشارلتون



1965: البرتغالي أوزيبيو



1964: الاسكتلندي دينيس لو



1963: الحارس السوفياتي ليف ياشين



1962: التشيكوسلوفاكي جوزف ماسوبوست



1961: الإيطالي عمر سيفوري



1960: الإسباني لويس سواريس



1959: الإسباني ألفريدو دي ستيفانو



1958: الفرنسي ريمون كوبا



1957: الإسباني ألفريدو دي ستيفانو



1956: الإنجليزي ستانلي ماثيوز.

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