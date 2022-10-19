قائمة اللاعبين الغائبين عن كأس العالم للإصابة

الوكيل الإخباري - تلقت آمال العديد من اللاعبين العالميين ضربة قوية حيث تأكد غيابهم عن منتخبات بلدانهم في المشاركة ببطولة كأس العالم 2022، لعدة أسباب مختلفة ولكن كان الأبرز بينهم هي الإصابات التي تعرضوا لها مع فرقهم.



وفيما يلي قائمة باللاعبين الغائبين عن كأس العالم في قطر، الذي ينطلق من 20 نوفمبر تشرين الثاني حتى 18 ديسمبر كانون الأول بسبب الإصابة.



* نغولو كانتي (فرنسا)



تلقت آمال لاعب وسط تشيلسي ضربة قوية خلال فترة التعافي من إصابة في العضلة الخلفية للفخذ والتي أجبرته على الاكتفاء بالمشاركة في مباراتين فقط هذا الموسم. سيغيب لأربعة أشهر بعد خضوعه لجراحة.



* ريس جيمس (إنجلترا)



تعرض اللاعب البالغ عمره 22 عاما لإصابة في الركبة خلال مواجهة تشيلسي ضد ميلان في دوري أبطال أوروبا ويبدو من المؤكد غيابه عن النهائيات لابتعاده عن الملاعب لثمانية أسابيع.



* دييغو جوتا (البرتغال)



سيغيب مهاجم ليفربول بسبب إصابة في ربلة الساق تعرض لها خلال الفوز على مانشستر سيتي، لكن مدربه يورغن كلوب قال إنه ربما لن يحتاج إلى جراحة.



* ألكسندر إيساك (السويد)



تفاقمت إصابة مهاجم نيوكاسل خلال عملية التعافي من إصابة في الفخذ، وقال مدربه إيدي هاو إنه سيغيب لما بعد كأس العالم.



* بيدرو نيتو (البرتغال)



سيخضع جناح وولفرهامبتون واندرارز البالغ عمره 22 عاما لجراحة في الكاحل بسبب إصابته أمام وست هام يونايتد في أكتوبر تشرين الأول.



* أبوبكر كمارا (فرنسا)



عانى لاعب وسط أستون فيلا من إصابة في الركبة في سبتمبر أيلول وسيغيب لما بعد كأس العالم.



* أرتور ميلو (البرازيل)



تعرض لاعب الوسط المعار إلى ليفربول لإصابة عضلية خلال الاستعداد لمواجهة رينجرز في دوري أبطال أوروبا في أكتوبر.



- لاعبون من المحتمل شفائهم



فيما يلي قائمة بمجموعة لاعبين من المحتمل شفائهم قبل انطلاق البطولة.



* باولو ديبالا (الأرجنتين)



قال جوزيه مورينيو مدرب روما، إن اللاعب الأرجنتيني تعرض لإصابة "صعبة جدا" في الفخذ عندما كان في طريقه لتسديد ركلة جزاء أمام ليتشي.



* كايل ووكر (إنجلترا)



خضع مدافع مانشستر سيتي لجراحة ناجحة في الفخذ في بداية أكتوبر، وقال اللاعب البالغ عمره 32 عاما إنه واثق من العودة في الوقت المناسب قبل السفر إلى قطر.



* كالفين فيلبس (إنجلترا)



غاب لاعب وسط مانشستر سيتي بسبب مشكلة في الكتف لكنه ربما يعود قبل كأس العالم.



* بول بوغبا (فرنسا)



خضع لاعب وسط يوفنتوس لجراحة بعد تعرضه لإصابة في الركبة في التدريب بعد انتقاله للفريق الإيطالي.



قال ماسيميليانو أليغري، مدرب يوفنتوس، إن بوغبا ربما لن يلعب مع الفريق لما بعد كأس العالم، لكن لاعب وسط فرنسا عاد للتدريبات بالفعل.



* رونالد أراوخو (أوروغواي)



فضل مدافع برشلونة الخضوع لجراحة في الفخذ في نهاية سبتمبر، وقال إنه اتخذ هذا القرار لاستعادة لياقته في "أسرع وقت ممكن".



* أنخيل دي ماريا (الأرجنتين)



سيغيب جناح يوفنتوس حتى بداية نوفمبر بسبب إصابة في العضلة الخلفية للفخذ إذ قال النادي إنه بحاجة لثلاثة أسابيع للتعافي.

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