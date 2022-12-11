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الأحد، 11-12-2022 11:09 ص

قائمة المتأهلين إلى المربع الذهبي لمونديال قطر.. موعد المباراتين والقنوات الناقلة

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الوكيل الإخباري - اكتمل مساء يوم السبت، عقد المتأهلين إلى الدور قبل النهائي للنسخة الـ22 من بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، المقامة حاليا في قطر، بتأهل منتخبي المغرب وفرنسا.

وفجر المنتخب المغربي مفاجأة كبرى بتأهله إلى الدور قبل النهائي لمونديال قطر 2022، على حساب نظيره البرتغالي إثر فوزه عليه (1-0) في المباراة التي جمعتهما مساء يوم السبت، على ملعب "الثمامة" بالعاصمة القطرية الدوحة،
وأصبح المغرب أول منتخب عربي وإفريقي في التاريخ يبلغ الدور قبل النهائي لبطولة كأس العالم لكرة القدم.

بينما انتزع المنتخب الفرنسي بطاقة العبور إلى الدور قبل النهائي لبطولة كأس العالم لكرة القدم "قطر 2022"، من نظيره الإنجليزي إثر فوزه عليه (2-1) في المباراة التي جمعتهما مساء يوم السبت أيضا، على استاد "البيت" بمدينة الخور.

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وضرب المنتخب الفرنسي حامل اللقب، موعدا في الدور قبل النهائي لمونديال قطر 2022، مع المغرب


أما المباراة الثانية فستجمع منتخبي كرواتيا والأرجنتين، اللذين تأهلا على حساب كل من البرازيل وهولندا على الترتيب، بفوزهما بركلات الترجيح.


وفي ما يلي جدول مباراتي الدور قبل النهائي لبطولة كأس العالم 2022:

 يوم الثلاثاء 13 ديسمبر 2022:
الأرجنتين x كرواتيا – الساعة (10:00) بتوقيت الاردن
المكان: استاد "لوسيل".
يوم الأربعاء 14 ديسمبر 2022:
فرنسا x المغرب – الساعة (10:00) بتوقيت الاردن 
المكان: استاد "البيت" بمدينة الخور.
القنوات الناقلة:
سيتم نقل مباراتي الدور قبل النهائي لمونديال قطر عبر قناتي "بي إن سبورتس": "beIN Sports HD 3 Max" و"beIN Sports HD 1 Max"، وقناتي الكاس "Alkass EXTRA One HD"، "Alkass EXTRA TWO HD".

 

 

 

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