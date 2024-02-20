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الثلاثاء، 20-02-2024 03:27 م

قائمة برشلونة الرسمية لموقعة نابولي

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الوكيل الإخباري - أعلن تشافي هيرنانديز، المدير الفني لبرشلونة، قائمة فريقه لمباراة نابولي، المقرر لها غدا الأربعاء، في ذهاب الدور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وشهدت اختيارات تشافي تواجد المهاجم البرتغالي جواو فيليكس وسيرجي روبيرتو عقب تعافي اللاعبين من الإصابة.


وفيما يلي قائمة برشلونة كاملة لمباراة نابولي:

تير شتيجن - جواو كانسيلو - رونالد أراوخو - إينيجو مارتينيز - بيدري - ليفاندوفسكي - رافينيا - إيناكي بينا - جواو فيليكس - كريستينسن - فيرمين لوبيز - روميو - فيتور روكي - سيرجي روبيرتو - فرينكي دي يونج - إلكاي جوندوجان - جول كوندي - أسترالاجا - لامين يامال - كاسادو - كوبارسي - مارك جويو - فورت.

وكان برشلونة تأهل لمواجهة نابولي عقب احتلال صدارة مجموعته بدوري الأبطال، بينما تأهل الفريق الإيطالي من مقعد الوصيف خلف ريال مدريد.

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