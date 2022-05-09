الإثنين 09-05-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

توقيف 6 موظفين حكوميين اختلسوا 3 ملايين دينار

انهيار سور مدرسة بعمان واكتشاف مغارة أسفله

تحديد موعد انطلاق مهرجان جرش الـ 36

مدير الأمن العام يلتقي وفداً من الشرطة البريطانية

روسيا: دمرنا محطة رادار أميركية الصنع في أوكرانيا

حوارية في إربد عن كيفية تأسيس وإدارة المشاريع الصغيرة

العواملة يتوقع ارتفاع أسعار الشقق بشكل ملحوظ خلال الفترة المقبلة

102 جريمة قتل في الأردن العام الماضي بينهم 20 انثى - ارقام

روسيا.. تراجع حالات الإصابة اليومية بكورونا إلى نحو 5 آلاف

عويس يبيّن المطلوب لإنجاح الأنظمة التعليمية في الأردن

الإثنين، 09-05-2022 02:36 م

قائمة مسربة لمحترفي النشامى ،، استبعاد نجوم كثيرة أبرزهم شرارة والبخيت !؟

0L5A0380


الوكيل الإخباري - ملاعب - أنس عشا

تداول رواد مواقع التواصل الأجتماعي قائمة منسوبة للمدرب العراقي للمنتخب الوطني عدنان حمد، ويقال أنها للاعبين المحترفين خارج الأردن الذين سيتم استدعائهم لتمثيل النشامى في الفترة القادمة والتي ستشهد إقامة تصفيات كأس اسيا 2023.اضافة اعلان




 
 
وضمت القائمة المسربة : بهاء عبدالرحمن، يزن عرب، علي علوان، يزن نعيمات، نور الدين الروابدة، محمود مرضي ، صالح راتب وموسى التعمري، وشهدت غياب العديد من الوجوه المتألقة بصورة كبيرة في الخارج وأبرزهم : حارس مرمى الخلود السعودي مالك شلبية، مدافع الاتحاد السكندري عبدالله نصيب "ديارا" و لاعب وسط راتشبوري التايلندي رجائي عايد.

 

كما غاب عن القائمة نجم غابالا الأذري عمر هاني، وجناح أهلي طرابلس الليبي محمد أبو زريق "شرارة"، ونجوم الدوري الكويتي أحمد العرسان، يوسف أبو جلبوش "صيصا " وعدي الصيفي، ومدافع النهضة السعودي محمد أبو زريق بالإضافة للمتألق بالملاعب القطرية ياسين البخيت، ورغم الحاجة للاعبي الهجوم فضل حمد عدم تواجد جيمي سياج، عدي القرا أو أحمد الرياحي في القائمة، والأمر ذاته ينطبق على الظهير الأيمن جوناثان تميمي .


 
 

وشهدت مواقع التواصل الإجتماعي حالة واسعة من الغضب نظرا للتألق الكبير لجميع الأسماء المذكورة والتي ستقدم إضافة كبيرة لمنتخب النشامى (حسب وجهة نظر المتابعين)، خصوصا وأن الدوري الأردني انطلق مؤخرا فيما قاربت المنافسات في بقية الدول على الختام ووصلت لمراحل تنافسية عالية .

 

وكان الحجم الأكبر من الانتقادات على غياب شرارة وديارا نظرا لتألقهم الكبير في النسخة الأخيرة من كأس العرب، كما أن مستويات البخيت رفقة أم صلال كانت تخوله للتواجد بقائمة النشامى والأمر ذاته ينطبق على حارس المرمى شلبية، فيما طالب بعض المتابعين بإنتظار القائمة الرسمية والتي قد تأتي مغايرة لما هو متداول .

 




 

 


 

إقرأ ايضا
278182873_396887435774011_1051362630501241753_n

التشكيل الرسمي للوحدات أمام معان

f3ce02b0-3bde-43fa-8599-b2d40d387fc1

صور وفيديو : الأردنيون يستقبلون كأس اسيا لكرة السلة

d5b4d65e-3d7d-4d45-9083-cb2c202b0b28

الوحدات يبحث عن الإقتراب من فرق المقدمة بدوري المحترفين

كرت-أحمر

صافرة الموسم تعلن انطلاق الأخطاء التحكيمية وتصاعد الاعتراضات

276126665_399564382172983_1862655498812177148_n

الاتحاد الآسيوي يعلن أفضل 3 حراس مرمى ،، أحمد عبد الستار بينهم

520228125954658901669

مغير السرحان يبحث عن فوزه التاريخي الأول بدوري المحترفين

أخبار متعلقة
0a0209a3-fbe0-4b0e-8383-029a0011b74a

العكش يسجل لأول مرة ،، 52 هدف في دوري المحترفين

520227223230896715909

صفقة نارية جديدة لنادي الاتحاد

278168724_1311226306054738_4649656315804864057_n

حديث يزيد أبو ليلى بعد الفوز على الرمثا بدوري المحترفين (فيديو)

420221311030402527821

التعادل الأول في دوري المحترفين بالظهور الأول لمغير السرحان

420221103122321673367

فيديو : رسالة اللاعبة حبيبة حاتم عقل لوالدها ،، وراما أبو السندس تتحدث عن بدايتها

200078138_4070476393046647_1464412386444283223_n

منتخب النشميات يستعيد ذكريات كأس العرب أمام مصر