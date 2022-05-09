قائمة مسربة لمحترفي النشامى ،، استبعاد نجوم كثيرة أبرزهم شرارة والبخيت !؟

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الوكيل الإخباري - ملاعب - أنس عشاتداول رواد مواقع التواصل الأجتماعي قائمة منسوبة للمدرب العراقي للمنتخب الوطني عدنان حمد، ويقال أنها للاعبين المحترفين خارج الأردن الذين سيتم استدعائهم لتمثيل النشامى في الفترة القادمة والتي ستشهد إقامة تصفيات كأس اسيا 2023.وضمت القائمة المسربة : بهاء عبدالرحمن، يزن عرب، علي علوان، يزن نعيمات، نور الدين الروابدة، محمود مرضي ، صالح راتب وموسى التعمري، وشهدت غياب العديد من الوجوه المتألقة بصورة كبيرة في الخارج وأبرزهم : حارس مرمى الخلود السعودي مالك شلبية، مدافع الاتحاد السكندري عبدالله نصيب "ديارا" و لاعب وسط راتشبوري التايلندي رجائي عايد.كما غاب عن القائمة نجم غابالا الأذري عمر هاني، وجناح أهلي طرابلس الليبي محمد أبو زريق "شرارة"، ونجوم الدوري الكويتي أحمد العرسان، يوسف أبو جلبوش "صيصا " وعدي الصيفي، ومدافع النهضة السعودي محمد أبو زريق بالإضافة للمتألق بالملاعب القطرية ياسين البخيت، ورغم الحاجة للاعبي الهجوم فضل حمد عدم تواجد جيمي سياج، عدي القرا أو أحمد الرياحي في القائمة، والأمر ذاته ينطبق على الظهير الأيمن جوناثان تميمي .وشهدت مواقع التواصل الإجتماعي حالة واسعة من الغضب نظرا للتألق الكبير لجميع الأسماء المذكورة والتي ستقدم إضافة كبيرة لمنتخب النشامى (حسب وجهة نظر المتابعين)، خصوصا وأن الدوري الأردني انطلق مؤخرا فيما قاربت المنافسات في بقية الدول على الختام ووصلت لمراحل تنافسية عالية .وكان الحجم الأكبر من الانتقادات على غياب شرارة وديارا نظرا لتألقهم الكبير في النسخة الأخيرة من كأس العرب، كما أن مستويات البخيت رفقة أم صلال كانت تخوله للتواجد بقائمة النشامى والأمر ذاته ينطبق على حارس المرمى شلبية، فيما طالب بعض المتابعين بإنتظار القائمة الرسمية والتي قد تأتي مغايرة لما هو متداول .