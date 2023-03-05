قائمة منتخب البرازيل لمباراة المغرب.. نيمار يتصدر الغيابات

الوكيل الإخباري - أعلن رامون مينيزيس، مدرب منتخب البرازيل المؤقت، قائمة "السامبا" لمواجهة المغرب الودية بنهاية الشهر الجاري.



ويستعد المنتخب البرازيلي لمواجهة نظيره المغربي، يوم 25 مارس/أذار المُقبل، وهي المباراة الأولى للمنتخبين بعد المشاركة في نهائيات كأس العالم 2022 بقطر.



وشهدت النسخة الأخيرة من المونديال ظهورا تاريخيا لمنتخب المغرب، إذ حقق المركز الرابع للمرة الأولى في تاريخ العرب والأفارقة بالبطولة الأعرق على مستوى المنتخبات.



في المُقابل، خرج المنتخب البرازيلي من الدور ربع النهائي بعد خسارته من كرواتيا بركلات الترجيح، حيث انتهى الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.



وكان الاتحاد المغربي لكرة القدم كشف في وقت سابق عن خوض "أسود الأطلس" مباراتين وديتين ضد البرازيل يوم 25 مارس، ثم بيرو بعد 3 أيام من الشهر ذاته بمدينة طنجة المغربية.



وشهدت القائمة غياب نجم البرازيل الأول نيمار دا سيلفا، جناح باريس سان جيرمان، بسبب إصابة الكاحل التي تعرض لها في فوز "البي إس جي" الشهر الماضي أمام ليل بنتيجة 4-3، ضمن منافسات الدور الفرنسي.



كما شهدت القائمة غياب ثنائي ليفربول الحارس أليسون بيكر ولاعب الوسط فابينيو وتياجو سيلفا، مدافع تشيلسي وجابريال مارتينيلي، جناح أرسنال.



وتواجد كل من ثنائي ريال مدريد المتمثل في فينيسيوس جونيور ورودريجو وريتشارلسون مهاجم توتنهام هوتسبير.



وتالياً قائمة منتخب البرازيل لمواجهة المغرب:

حراسة المرمى: إيدرسون مورايس – ويفيرتون – مايكايل.

خط الدفاع: ماركينيوس- روجير إيبانيز – إيدير ميليتاو – روبرت رينان – إيميرسون – أرثر – أليكس تيليس – رينان لودي.

خط الوسط: أنتوني – روني – لوكاس باكيتا – كاسيميرو – رافائيل فيجا – أندري سانتوس – جواو جوميز – فينيسيوس جونيور – رودريجو.

خط الهجوم: ريتشارلسون – فيكتور روكي.

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