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السبت، 17-09-2022 04:42 م

قائمة منتخب الجزائر لمواجهة غينيا ونيجيريا

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الوكيل الإخباري - أعلن المدير الفني للمنتخب الجزائري لكرة القدم، جمال بلماضي، قائمة "الخضر" استعدادا لخوض مباراتين وديتين أمام غينيا ونيجيريا، خلال فترة التوقف الدولي في شهر سبتمبر الحالي.

وجاء رياض محرز، لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، على رأس قائمة "الخضر".

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وشهدت القائمة عودة لاعب خط وسط نادي انجيه الفرنسي، نبيل بن طالب، بعد غياب طويل دام نحو أربعة أعوام، وكذلك عودة هداف نادي نيس الفرنسي، وأندي ديلور، الذي يعود للمنتخب الجزائري بعد غياب استمر لنحو عام.

بينما لم تتضمن قائمة بلماضي، أي لاعب من الأسماء التي تداولتها وسائل الإعلام في الفترة الاخيرة من مزدوجي الجنسية، خصوصا حسام عوار ( نادي ليون)، وياسين عدلي (ميلان)، وريان آيت نوري (وولفرهامبتون).

وفي ما يلي قائمة منتخب الجزائر:

لحراسة المرمى: أندريه  ماندريا (كاين الفرنسي)، ألكسندر أوكيدجة ( ميتز الفرنسي)، مصطفى زغبة (ضمك السعودي)

خط الدفاع: عيسى ماندي ( فياريال-إسبانيا)، عبد القادر بدران (ضمك السعودي)، محمد أمين توغاي ( الترجي التونسي)، أحمد توبة ( باشاك شهير التركي)، يوسف عطال (نيس الفرنسي)، حكيم زدادكة (ليل الفرنسي)، حسين بن عيادة (الوداد البيضاوي المغربي).

خط الوسط: إسماعيل بن ناصر (ميلان الإيطالي)، رامز زروقي (تفينتي الهولندي)، أدم زرقان (شارلوروا البلجيكي)، هشام بوداوي (نيس الفرنسي)، نبيل طالب (أنجيه الفرنسي)، حسام الديم مريزيق (شباب بلوزداد الجزائري)

خط الهجوم: رياض محرز (مانشستر سيتي الإنجليزي)، أدم وناس (ليل الفرنسي)، يوسف بلايلي (بريست الفرنسي)، بلال براهيمي، أندي ديلور (نيس الفرنسي)، إسلام سليماني (بريست الفرنسي)، ومحمد أمين عمورة ( لوغانو السويسري).

 

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