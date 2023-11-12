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الأحد، 12-11-2023 02:29 م

قائمة منتخب السعودية لتصفيات المونديال وأمم آسيا

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الوكيل الإخباري -  أعلن المدير الفني للمنتخب السعودي، الإيطالي روبرتو مانشيني، عن قائمة الفريق استعداداً لخوض الجولتين الأولى والثانية من الدور الثاني من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

ويستضيف المنتخب السعودي في 16 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري منتخب باكستان على إستاد نادي الفتح بالإحساء، قبل أن يحل ضيفاً على المنتخب الأردني يوم 21 من الشهر ذاته على إستاد عمّان الدولي.

ويدخل الفريق معسكراً مغلقاً ابتداء من اليوم في محافظة الإحساء.
الجدير بالذكر أن المنتخب السعودي يأتي في المجموعة السابعة ضمن الدور الثاني من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027، وإلى جانب منتخبات الأردن، طاجيكستان، باكستان.

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