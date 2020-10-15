قائمة ميسي السوداء.. أنستغرام يكشف عداوات أسطورة برشلونة

الوكيل الإخباري _
يحرص الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة الإسباني، على التواصل مع عشاقه ومتابعيه عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "انستغرام"، أكثر من أي منصة أخرى.اضافة اعلان
ويعد حساب البرغوث ثامن أكثر الحسابات متابعة على "أنستغرام"، إذ يصل متابعوه لنحو 167 مليون شخص، لمتابعة الصور والرسائل التي ينشرها قائد البارسا بين حين وآخر.
ولا يتفوق على ميسي في عالم كرة القدم سوى غريمه البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي، الذي يملك 240 مليون متابع، مما وضعه في المرتبة الأولى بين كافة الشخصيات الأكثر متابعة حول العالم، والثاني بوجه عام بعد حساب "أنستغرام" نفسه، الذي يضم 370 مليون.
ورغم هذا الكم من المتابعين لحساب الهداف التاريخي للبارسا، إلا أن ميسي ليس حريصا على متابعة الكثيرين، مكتفيا بـ232 حسابا فقط، من بينهم بعض زملائه في الفريق الكتالوني، وعدد من الأصدقاء والأشخاص المقربين منه، إلى جانب بعض المدربين والمسؤولين.
وهناك أسماء مفاجئة للبعض ممن يتابعهم الأسطورة الأرجنتيني، من بينهم زملائه السابقين في برشلونة، أمثال التركي أردا توران والكاميروني أليكس سونج والثنائي الكولومبي ييري مينا وجيسون موريلو، رغم عدم تقديمهم مسيرة مميزة مع البلوجرانا.
بحسب موقع "دياريو جول" الإسباني، فإن أكثر الأمور المدهشة في قائمة الحسابات التي يتابعها ميسي، هو خلوها من أسماء بارزة من زملائه، وعلى رأسها المهاجم الفرنسي أنطوان جريزمان.
وربما يؤكد هذا التصرف من ميسي ما يشاع عبر الصحف عن توتر علاقة الثنائي وعدم قربهما من بعضهما داخل غرفة ملابس البارسا، منذ انضمام جريزمان إلى الفريق في صيف 2019.
إلى جانب ذلك، لا يحظى المهاجم الإسباني الشاب أنسو فاتي، الذي يعتبره البعض خليفة ميسي مستقبلا، بمتابعة قائد الفريق الكتالوني أيضا.
يأتي ذلك بعدما قرر فاتي ترك وكيله السابق رودريجو ميسي، وهو شقيق النجم الأرجنتيني، للتوقيع مع البرتغالي خورخي مينديز الوكيل الشهير والذي يمثل عددا من نجوم الكرة في أوروبا، على رأسهم كريستيانو رونالدو.
ولم ينس ميسي أيضا الإساءات التي وجهها زميله الحالي جونيور فيربو إليه، قبل قدومه إلى برشلونة عبر موقع "تويتر"، مما دفعه لتجاهل متابعته على "أنستغرام" ووضعه في القائمة السوداء للأشخاص غير المرغوب بهم في حسابه.
كما أن هناك لاعبون آخرون في برشلونة لم يتابعهم ميسي حتى الآن، من بينهم الهولندي فرينكي دي يونج والدنماركي مارتين برايثوايت، إلى جانب الوافدين الجدد؛ البرتغالي فرانسيسكو ترينكاو والبوسني ميراليم بيانيتش.
وهناك لاعب واحد فقط من ريال مدريد يحظى باهتمام ميسي، وهو الحارس البلجيكي تيبو كورتوا، حيث يعد أحد القلائل الذين يحظون بمتابعة البرغوث لحساباتهم، رغم عدم تزاملهما في فريق واحد من قبل، فضلا عن لقائهما الدائم كمتنافسين على أرض الملعب.
المصدر : ملاعب
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