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الأربعاء، 07-12-2022 11:14 ص

قائمة هدافي مونديال قطر 2022

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الوكيل الإخباري - أسدل الستار مساء يوم الثلاثاء، على مباريات دور الـ16 لنهائيات النسخة الـ22 من بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر، والتي ستستمر حتى 18 ديسمبر الجاري.

وتم تسجيل 148 هدفا حتى الآن في مونديال قطر 2022، وانفرد المهاجم الفرنسي كيليان مبابي، ترتيب الهدافين برصيد 5 أهداف، مبتعدا بفارق، هدفين عن كل من، الهولندي كودي جاكبو، الإنجليزي ماركوس راشفورد، الإنجليزي بوكايو ساكا، الإسباني ألفارو موراتا، الإكوادوري إينير فالنسيا، الفرنسي أوليفييه جيرو، البرازيلي ريشارليسون، الأرجنتيني ليونيل ميسي، والبرتغالي غونسالو راموس.

بينما سجل 17 لاعبا هدفين:
 جوليان ألفاريز (الأرجنتين)، وبرت ليفاندوفسكي (بولندا)، مهدي طارمي (إيران)، فيران توريس (إسبانيا)، محمد قدوس (غانا)، غيو-سونغ تشو (كوريا الجنوبية)، برونو فرنانديش ورفائيل لياو (البرتغال)، أندري كراماريتش (كرواتيا)، سالم الدوسري (السعودية)، كاي هافيرتس ونيكلاس فولكروغ (ألمانيا)، ريتسو دوان (اليابان)، جورجيان دي أراسكاييتا (الأوروغواي)، فنسينت أبوبكر (الكاميرون)، ألكسندر ميتروفيتش (صربيا)، بريل إمبولو (سويسرا).

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وسجل بواقع هدف واحد كل من اللاعبين:
حكيم زيياش ويوسف النصيري ورومان سايس وزكرياء أبوخلال (المغرب)، الإنجليزي رحيم سترلينغ وجود بيلينغهام وجاك غريليش وجوردان هندرسون وهاري كين (إنجلترا)، أندريه أيو وعصمان بوكاري ومحمد ساليسو (غانا)، أليكسيس ماك اليستير وإنزو فرنانديز (الأرجنتين)، لوفرو ماير وماركو ليفايا وإيفان بيريشيتش (كرواتيا)، ميشي باتشواي (بلجيكا)، كارلوس سولر وبابلو مارتن باييز وداني أولمو وماركو أسينسيو (إسبانيا)، أوه تاناكا وتاكوما أسانو ودايزن مايدا (اليابان)، فيل فودين (إنجلترا)، ألفونسو ديفيز (كندا)، وهبي الخزري (تونس)، لويس تشافيز وهنري مارتن (المكسيك)،  فامارا دييدهيو وإسماعيلا سار وبولايي ديا وكاليدو كوليبالي وبامبا دينج (السنغال)، ستراهينيا بافلوفيتش (صربيا)، روزبه جشمي ورامين رضائيان (إيران)، كريستيانو رونالدو وجواو فيليكس وريكاردو هورتا وبيبي ورافائيل غوريرو (البرتغال)، فرينكي دي يونغ ودافي كلاسين وممفيس ديباي وداني بليند ودينزل دومفريس (هولندا)، كيشير فولر ويلتسين تيخيدا (كوستاريكا)، محمد مونتاري (قطر)، مويسيس كايسيدو (الإكوادور)، هوانغ هي تشان وكيم يونغ غون وبيك سونغ هو (كوريا الجنوبية)، ماثيو ليكي وكريغ غودوين وميتاكوما أسانوسواريتشيل دوك (أستراليا)، شيردان شاكيري وريمو فريلير ومانويل أكانجي (سويسرا)، بيوتر زيلينسكي (بولندا)، أندرياس كريستينسن (الدنمارك)، كريستيان بوليسيتش وتيموتي وياه، وجي رايت (الولايات المتحدة الأمريكية)، غاريث بيل (ويلز)، إيريك ماكسيم تشوبو موتينغ و جان شارل كاستيليتو (الكاميرون)، سيرغي ميلينكوفيتش سافيتش ودوشان فلاهوفيتش (صربيا)، صالح الشهري (السعودية)، إلكاي غوندوغان وسيرج جنابري (ألمانيا)، كاسيميرو ونيمار وفينيسيوس جونيور ولوكاس باكيتا (البرازيل)، أدريان رابيو (فرنسا).

 

 

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