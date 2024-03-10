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الأحد، 10-03-2024 03:08 م

قادش يسقط أتلتيكو مدريد

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الوكيل الإخباري- تعرض أتلتيكو مدريد لخسارة مفاجئة على يد مضيفه قادش بهدفين دون رد ضمن المرحلة الـ28 من الدوري الإسباني لكرة القدم السبت.

وسجل المهاجم خوانمي المعار من ريال بيتيس هدفي قادش في الدقيقتين 24 و64، ليرفع رصيد فريقه الذي لم يفز في الدوري منذ أغسطس 2023 إلى 22 نقطة في المركز الـ17 على بعد نقطتين من منطقة الأمان.

في المقابل، تجمد رصيد أتلتيكو عند 55 نقطة في المركز الرابع الأخير المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا، حيث يملك أتلتيك بلباو الخامس فرصة تقليص الفارق إلى نقطتين في حال فوزه على لاس بالماس غدا الأحد.

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وشارك المدافع الدولي السوري أيهم أوسو كأساسي مع قادش في مباراة أتلتيكو مدريد.


ووفقا لحساب نادي قادش على منصة "إكس"، فقد أصبح أيهم أوسو أول لاعب محترف سوري يشارك كأساسي في مباراة في الدوري الإسباني.


وكان أوسو انضم إلى صفوف قادش خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية قادما من نادي سلافيا براغ التشيكي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري 2023-2024.


ويلعب أوسو على المستوى الدولي مع المنتخب السوري، وكان صاحب الـ24 عاما أحد عناصر منتخب سوريا في كأس آسيا التي أقيمت مؤخرا في قطر، حيث لعب أساسيا في جميع مباريات منتخبه الوطني الأربع قبل أن يودع البطولة من دور الـ16.

 

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