قبل الرحيل.. بنزيما يمنح بيريز هدية أخيرة

الوكيل الإخباري - قدم الفرنسي كريم بنزيما قائد ريال مدريد، هدية لرئيس النادي فلورنتينو بيريز، عقب التعادل الإيجابي (1-1) خلال مواجهة أتلتيك بيلباو، الأحد، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من الليغا.



وعقب المباراة، دخل بنزيما لأرضية ملعب "سانتياغو برنابيو"، وكان فلورنتينو بيريز ينتظره هناك.



وأهدى بنزيما لبيريز قميصا يحمل الرقم 25، وهو عدد ألقاب بنزيما مع الميرنغي، ومكتوب عليه: "إلى رئيسي.. KB9".



ومن المتوقع أن يوقع بنزيما عقود انتقاله لاتحاد جدة بطل الدوري السعودي، خلال الأيام القليلة المقبلة.



وبهذا التعادل رفع ريال مدريد رصيده إلى 78 نقطة في وصافة جدول ترتيب الليغا، ورفع أتلتيك بيلباو رصيده إلى 51 نقطة في المركز الثامن.

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