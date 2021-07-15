الخميس 15-07-2021
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الخميس، 15-07-2021 03:45 م

قبل الكلاسيكو بأيام ،، خيارات جديدة لشراء التذاكر ومن بينها الدفع النقدي

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الوكيل الإخباري - أنس عشا
بعد معاناة الجماهير مع منصة بيع التذاكر التي تم إطلاقها لبيع بطاقات الدخول للمدرجات في مباريات دوري المحترفين، خصوصا وأنه قد تم إلغاء عملية بيع التذاكر من الأكشاك بسبب القيود الصحية، أعلن الاتحداد الأردني لكرة القدم عن طرح عدد جديد من طرق الدفع النقدي و الإلكتروني .اضافة اعلان

 


ولشراء البطاقة عليك الدخول للموقع الخاص بالاتحاد "https://www.jfa.jo" ، ومن ثم الدفع النقدي من خلال  وكلاء ومراكز "e فواتيركم "، البنوك، محلات الصرافة، أو البريد الأردني ، أو الدفع الإلكتروني من خلال موقع "e فواتيركم "، تطبيقات البنوك والمحافظ الإلكترونية .


وتأتي هذه الخطوة بمثابة الخبر السار للجماهير التي تترقب إنطلاق الجولة العاشرة من دوري المحترفين، كما تنتظر بلهفة كلاسيكو الكرة الأردنية المؤجل بين الوحدات والفيصلي، والذي سيقام منتصف الأسبوع المقبل .

 




 

 


 

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