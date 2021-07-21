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الأربعاء، 21-07-2021 01:11 م

قبل الكلاسيكو ،، تعرف على جدول ترتيب الهدافين

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الوكيل الإخباري - أنس عشا
اختتمت منافسات الجولة العاشرة من دوري المحترفين، والتي شهدت العديد من المباريات النارية، واسفرت عن تصدر الرمثا، وتشارك أندية الوحدات، السلط والفيصلي بالوصافة .اضافة اعلان

 

وإليكم ترتيب هدافي دوري المحترفين بعد مرورو "10" جولات من البطولة :

- "5" أهداف : رونالد وانجا "السلط"، علي علوان "الجزيرة"، يزن النعيمات "سحاب" ومحمد أبو زريق "الرمثا".

 
- "4" أهداف : محمد عبد المطلب "البقعة "، حمزة الصيفي و عبدالله العطار "الجزيرة"، محمد العكش "الفيصلي"، و دوجلاس "شباب الأردن".


- "3" أهداف : إبراهيم الرواد وسند جعارة "معان "، حمزة الدردور "الرمثا"، خالد الدردور "شباب الأردن"، إبراهيم الجوابرة و يزن العرب "الوحدات" و مارديك مارديكيان وأحمد العرسان "الفيصلي".


-هدفان: يزن ثلجي "سحاب"، أحمد ياسر وبادو " الحسين "، خلدون الخزام " الجليل "، محمد راتب الداوود " السلط"، سالم العجالين و محمد أبو زريق "الفيصلي"، خالد أبو رياش "شباب الأردن" شاهر شلباية "الحسين إربد"، حسين عبيدات، ابراهيم سعادة وجبر خطاب "الجزيرة" ، منذر أبو عمارة، أنس العوضات وعبد العزيز نداي "الوحدات "، ماجد عثمان، كوليبالي وحسان الزحراوي "الرمثا " وعمرو الشحات "معان".

- هدف واحد: علي صالح "البقعة"، وليد الدرايسة ومحمود موافي "معان"، محمد الباشا "الجزيرة"، عامر علي، فارس غطاشة، سليمان أبو زمع وصدام الشهابات "الجليل"، وسام أبو دعابس، وعدي القرا " سحاب "، أحمد ثائر، أحمد سمير، محمد الدميري، أحمد زريق و خالد عصام " الوحدات"،  إبراهيم دلدوم، ورد البري، مجدي العطار، وأنس جبارات "الفيصلي"، محمود مرضي، عبد الله ذيب، أدهم القرشي، محمد مصطفى، زيد أبو عابد ومحمد كلوب "السلط"، محمد الموالي، أحمد أبو كبير، بلال الداوود، أنس العساسلة ورودي مانجا "الحسين إربد"، محمد خالد ذيب "شباب الأردن"، بشار ذيابات، مصعب اللحام، مهند خير الله "الرمثا" وخالد الردايدة، محمود شوكت، أحمد أبو حلاوة، زكي أبو ليلى، إريك وعيسى السباح "شباب العقبة".

 




 

 


 

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