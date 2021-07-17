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السبت، 17-07-2021 03:51 م

قبل الكلاسيكو ،، حماس جماهير الفيصلي والوحدات (شاهد)

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الوكيل الإخباري - أنس عشا
تترقب جماهير الكرة الأردنية الكلاسيكو بين الوحدات والفيصلي بحماس، والذي سيُلعب في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك في مباراة مؤجلة لحساب الجولة الثالثة من دوري المحترفين، حيث انعكس ذلك الإنتظار على مباراة الفيصلي والسلط، والوحدات مع سحاب ضمن منافسات الجولة العاشرة، ورصدنا لكم بعض المشاهد الحماسية ..اضافة اعلان


 

1/ تشجيع فيصلاوي على الطريقة الوحداتية :
اشتهرت الفترة التدريبية الأولى للوحدات تحت قيادة الوطني عبد الله أبو زمع، بطريقة احتفالية للحارس عامر شفيع ، حيث كان يؤدي حركات قتالية مع هتاف " أو أه إيه العب كارتيه"، جماهير الفيصلي قررت استعارة الهتاف قبل الكلاسيكو واستبدلت المقطع الأخير بجملة "الدوري يا فيصلي ".

2/ وفاء فيصلاوي :
في لقطة لا تتكرر كثيرا، قامت جماهير الفيصلي بمناداة الفريق نحو مدرجات الدرجة الثانية "معقل التراس الفيصلي" والهتاف لهم بعد الخسارة أمام السلط والتأكيد على دعمهم في جميع الأحوال واختتمت ذلك بالهتاف " بالروح بالدم نفديك فيصلي .



3/ حاضرون رغم الغياب :
أكدت جماهير الوحدات في مباراة فريقها مع سحاب، على تواجده مع الفريق وإن غابت عن المدرجات بسبب تقليص عدد الحضور؛ حيث هتفت بذلك مرارا وتكرارا وقامت بتحفيز اللاعبين للكلاسيكو أثناء وبعد اللقاء بالعديد من الهتافات الحماسية .

 




 

 


 

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