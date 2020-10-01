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الخميس، 01-10-2020 11:38 ص

قبل الموسم الجديد.. انفراج أزمة الهلال السعودي

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ملاعب -وكالات

 

نجحت الإدارة الطبية بنادي الهلال السعودي، في الحصول على موافقة بمغادرة الدفعة الثانية في بعثة الفريق في الدوحة، إلى العاصمة الرياض مساء الأربعاء.

وأفاد مراسل "العين الرياضية"، أن الدفعة الأخيرة تضم 17 شخصا بين لاعبين وأعضاء الأجهزة الفنية والإدارية، ممن أصيبوا بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) مؤخرا.

وأوضح المصدر أن باقي أفراد بعثة فريق الهلال سيخضعون لفحوصات طبية جديدة في الساعات المقبلة بالرياض، قبل استكمال الحجر الصحي، تمهيدا لانطلاق التحضيرات لخوض منافسات الموسم الجديد، الذي ينطلق منتصف شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.



وعانى الهلال كثيرا من فيروس كورونا على مدار الأيام الماضية، وتحديدا منذ تتويجه بطلا للدوري السعودي للمحترفين منتصف شهر سبتمبر/ أيلول الحالي.

وواجه الهلال أزمة في الفترة الأخيرة تخص إعادة باقي أفراد البعثة إلى الرياض، بسبب رفض مغادرتهم حتى انتهاء فترة العزل الصحي لمدة 10 أيام، وأخذ مسحة لهم قبل المغادرة.

ولم يتمكن بطل المملكة من استكمال قائمته لمباراته أمام شباب الأهلي الإماراتي في ختام مرحلة المجموعات، نتيجة إصابات كورونا.

ونتيجة ذلك، أصدر الاتحاد الآسيوي بيانا رسميا اعتبر من خلاله فريق الهلال منسحبا من منافسات البطولة القارية، ليقدم الأخير تظلما لكن تم رفضه.

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المصدر : ملاعب 

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